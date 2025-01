Trump chce zvrátit Obamovo rozhodnutí. Naráží ale i u republikánů

Aljašští senátoři Lisa Murkowsiová a Dan Sullivan chtějí zachovat národní park a rezervaci Denali ve stávající podobě. „Dávám přednost názvu Denali, který této velké hoře dali před tisíci lety velcí vlastenci, Atabaskové z kmene Koyukonů,“ popsal Sullivan podle amerického listu New York Times.

Murkowsiová s ním souhlasí. „Nemůžete vylepšit jméno, které nejvyššímu vrcholu Severní Ameriky, Denali, propůjčili aljašští Koyukonští Athabaskové: Velký,“ zdůraznila.

Podle ní by se otázka názvu nejvyšší hory USA vůbec neměla řešit. „Léta jsem se v Kongresu zasazovala o navrácení právoplatného názvu této majestátní hory, abychom respektovali první obyvatele Aljašky, kteří na těchto územích žili po tisíce let,“ upozornila Murkowsiová.

Původní americký název Mount McKinley vychází ze jména bývalého prezidenta Williama McKinleyho. Tuto horu pojmenoval známý zlatokop William Dickey koncem 19. století, jeho nápad se postupem času skutečně vžil. Na popularitě získal po atentátu na prezidenta McKinleyho v roce 1901.

Úsilí aljašských domorodců a zákonodárců horu přejmenovat trvalo dlouhé desítky let. Podařilo se to teprve za administrativy Baracka Obamy v roce 2015. Jako Denali horu pojmenoval kmen Koyukonů dávno před vznikem Spojených států.

„Trump nemá pravomoc změnit název zpět na Mount McKinley. Tuto pravomoc má Rada pro zeměpisná jména USA. V případě Denali se Aljaška snažila asi 40 let nahradit Mount McKinley domorodým názvem a když tak učinila, nebyly ve státě vzneseny žádné námitky. Je všeobecně přijímán jako aljašský domorodý název a rozhodně je mu dávána přednost před Mount McKinley,“ shrnula ministryně vnitra z Obamovy administrativy Sally Jewellová.

Za Trumpovým úsilím stojí jeho obdiv k McKinleymu. „Prezident McKinley učinil naši zemi velmi bohatou díky clům a díky talentu. Byl přirozeným obchodníkem a dal Teddymu Rooseveltovi peníze na mnoho velkých věcí, které udělal, včetně Panamského průplavu, který byl pošetile předán zemi Panama,“ líčil během svého pondělního inauguračního projevu.

Nový prezident usiluje také o přejmenování Mexického zálivu. Trumpovo nařízení ukládá ministerstvu vnitra, aby do 30 dnů změnilo název zálivu v rámci americké databáze geografických názvů (Geographic Names Information System). To znamená, že federální mapy, smlouvy a oficiální dokumenty budou používat nový název „Gulf of America“.

Spojené státy ale nemohou jednostranně přejmenovat geografický objekt, které zasahuje na území jiných států. Mexiko, jehož pobřeží hraničí s Mexickým zálivem, v reakci na Trumpův návrh ironicky navrhlo přejmenovat Severní Ameriku na "Mexickou Ameriku".

Tento spor ukazuje, že mezinárodní názvy podléhají dohodám mezi zúčastněnými státy. Bez souhlasu Mexika a případně dalších zemí nový název nebude uznán mimo USA, píše Forbes.