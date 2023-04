Trump dominuje americkému tisku. Píše se o politickém dnu

The Washington Post píše o možném odrazu od politického dna a server Politico o "obžalovacím večírku" a jeho využití pro rozjezd dalšího kola kampaně před prezidentskými volbami.

Newyorský prokurátor Alvin Bragg "týdny čelil kritice od Trumpa a jeho stoupenců, jak se očekávalo, ale také od mnoha lidí, kteří obvykle nejsou přáteli bývalého prezidenta, ale kteří se obávali, že to bude slabý případ. Po zveřejnění obžaloby a doprovodného prohlášení o skutečnostech můžeme nyní říci, že na tomto případu není nic originálního ani slabého," píší ve svém dnešním komentáři na stránkách The New York Times bývalá prokurátorka Karen Friedmanová Agnifilo a bývalý velvyslanec v ČR Norman Eisen. Bragg podle nich řešil podobné případy mnohokrát, newyorský soud se jimi opakovaně zabýval a "ve většině případů zněl verdikt vinen", dodávají autoři komentáře. Obžaloba je podle nich "vše, jen ne politická" a pro případ i pro právní stát je dobře, že "Bragg má pevnou páteř".

S hodnocením síly obvinění nesouhlasí autoři úvodníku The Wall Street Journal (WSJ) podle nichž týdny unikající informace o případu nenechaly mnoho prostoru pro překvapení. "Překvapení je málo, snad kromě údivu, že Braggův případ vypadá ještě slabší, než jsme očekávali." Případ by se podle WSJ nekonal, pokud by nešlo o Trumpa, a žaloba postrádá mnoho údajů.

"Trump rozjíždí svou kampaň s obžalovací párty," napsal server Politico. Trumpův večírek po vznesení obžaloby připomínal v jeho floridském sídle Mar-a-Lago bujarou oslavu a zcela postrádal střízlivost, dodává Politico. Exprezident svým podporovatelům zopakoval výčet protivenství, kterým musel čelit, a obvinil Bragga, že to on je "zločinec". Spolu s Trumpovou rostoucí popularitou v průzkumech to potrhuje "ústřední paradox Trumpovy politické kariéry: jeho postavení těží z krizí, které prožívá," píše Politico.

"Trapnost americké politiky možná, ale jen možná, dosáhla svého dna," píše v dnešním sloupku The Washington Post George F. Will a zamýšlí se nad dopady Trumpova procesu na dlouhodobé dění v USA. Trump, který se podle Willa považuje za "mučedníka a Supermana", nevěří, že by mohl v jakémkoli nezmanipulovaném procesu prohrát. Pokud neuspěje ani v republikánských primárkách, mohla by ho jeho "nevyčerpatelná zášť" motivovat ke zničení prezidentského kandidáta vlastní strany. Prezident Joe Biden by udělal nejlépe, kdyby odmítl další kandidaturu, píše Will a úvodník končí prohlášením, že "je možné, že tento vrcholně trapný okamžik v dějinách USA je ve skutečnosti dnem, od něhož se lze odrazit".

Podle listu WSJ by se ti, kteří se radují s Trumpova obvinění, měli dobře podívat na varovné příklady z Latinské Ameriky, kde využívání soudního aparátu jako prostředku k odstavení volebních oponentů na vedlejší kolej je součástí politické kultury.