Kreml využil schůzku svých představitelů s americkými zástupci v saúdskoarabském Rijádu k vlastní propagandě – usiluje o to, aby ruská veřejnost i mezinárodní společenství vnímaly, že západní pokusy o izolaci Ruska kvůli jeho agresi proti Ukrajině selhaly.

Příležitosti se chopil například prokremelský bulvární list Moskovskij komsomolec. „Trump ví, že bude muset udělat ústupky, protože jedná se stranou, která na Ukrajině vítězí. Bude dělat ústupky. Ne na úkor Ameriky, ale na úkor Evropy a Ukrajiny. Tak dlouho chodila Evropa nafoukaná a myslela si o sobě, že je civilizovaným světem a rajskou zahradou. Nevšimla si, že přišla o kalhoty... teď na to upozornil její starý soudruh z druhé strany Atlantiku,“ shrnul list.

Napomohl tomu jediný muž – nový americký prezident Donald Trump. Radikální změnu provedl během jediného týdne, jak píše redaktor britské stanice BBC v Rusku Steve Rosenberg. „Na moskevských ulicích takovou škodolibost nezaznamenávám,“ napsal.

Lidé v Rusku podle něj sledují, jestli se Trump skutečně projeví jako „nový nejlepší přítel Ruska“. „Trump je obchodník. Zajímá ho jen vydělávání peněz. Nemyslím si, že budou věci jiné. Je toho příliš mnoho, co je třeba udělat, aby se situace změnila,“ vysvětlila Moskvanka Naděžda. „Snad ta jednání v Saúdské Arábii pomohou. Je nejvyšší čas, abychom přestali být nepřátelé,“ nastínil Giorgi, taktéž z ruské metropole.

Další obyvatelka Moskvy Irina vyjádřila pochybnosti. „Trump je aktivní. Je energický. Ale udělá něco? Sníme o tom, že tato jednání přinesou mír. Je to první krok. A možná to pomůže naší ekonomice. Potraviny a další zboží tu neustále zdražují. Částečně je to kvůli speciální vojenské operaci a celkové mezinárodní situaci,“ popsala.

Dne 12. února Trump vedl telefonický hovor s ruským vůdcem Vladimirem Putinem a oba lídři se dohodli na vzájemných návštěvách i na nových jednáních o ukončení války na Ukrajině. Zároveň americký ministr obrany Pete Hegseth v Bruselu ostře apeloval na evropské spojence, aby převzali odpovědnost za vlastní bezpečnost a zvýšili výdaje na obranu.

O týden později se v Rijádu uskutečnilo setkání americké a ruské delegace – bez evropských spojenců a bez Ukrajiny, která se ruské agresi brání už téměř čtvrtým rokem.