Trump má další problém. Guvernéra Arizony přemlouval ke zvrácení výsledků prezidentských voleb

Na veřejnost vyplynuly nové informace o Trumpově pokusu o zvrácení posledních voleb amerického prezidenta. Podle zdrojů blízkých situaci měl bývalý prezident hovořit s guvernérem Arizony Dougem Duceym po své prohře ve volbách v listopadu 2020. Informovala o tom americká stanice CNN.

Ducey sice veřejně uvedl, že s Trumpem hovořil, neprozradil ale obsah tohoto rozhovoru. Některé zdroje obeznámené s problémem naznačují, že bývalý prezident tlačil na guvernéra, aby nalezl důkazy o volebním podvodu v Arizoně, které by mohly pomoci Trumpovi zvrátit výsledek ve státě. Trump v Arizoně prohrál s Joe Bidenem jen o těsný počet hlasů.

Jeden ze zdrojů dále uvedl, že neexistuje žádný záznam o tomto telefonním rozhovoru mezi dvěma politiky. Navíc Trump opakovaně naléhal na svého viceprezidenta Mikea Pence, aby mu pomohl najít důkazy o podvodech a změnit volební výsledky.

Pence však Duceymu sdělil, že pokud jsou k dispozici přesvědčivé důkazy, měly by být předloženy. Pence se s Duceym o volbách několikrát bavil, a zdroje tvrdí, že na něj nepřímo naléhal, jak byl požádán.

Bývalý prezident veřejně kritizoval Duceyho za státní certifikaci výsledků voleb. Během certifikace se zdálo, že Trump volá na Duceyho telefon, na kterém hrála píseň „Hail to the Chief“.

Ducey tento hovor nepřijal, ale později potvrdil, že s Trumpem hovořil, i když neprozradil podrobnosti. Mluvčí Duceyho odmítl záležitost pro CNN komentovat.

Výzkumy Jacka Smithe, zvláštního poradce, který vyšetřuje snahy Trumpa a jeho stoupenců o zvrácení výsledků voleb, zahrnují oslovování různých státních úředníků, včetně ministra Brada Raffenspergera. Pence se zúčastnil několika rozhovorů s Duceym o volbách, ale zdroje tvrdí, že na něho v této věci nijak netlačil.

Trump je v současnosti považován za hlavního favorita na nominaci za Republikánskou stranu v prezidentských volbách v roce 2024 a usiluje o návrat do Bílého domu. Jeho mluvčí Daniel Scarpinato uvedl, že současná mediální kampaň je snahou zasahovat do voleb v roce 2024 a zabránit Trumpovi v návratu do úřadu.

„Upřímně řečeno, nic z toho není nové a není to ani novinka pro nikoho, kdo tuto problematiku sleduje poslední dva roky. Guvernér Ducey výsledky voleb v Arizoně v roce 2020 obhajoval, volby certifikoval a dal jasně najevo, že certifikace poskytla podnět k podání věrohodných stížností podložených důkazy. Žádné nebyly nikdy podány,“ vylíčil.

„Tyto hony na čarodějnice mají za cíl zasahovat a vměšovat se do voleb v roce 2024 ve snaze zabránit prezidentu Trumpovi, aby se vrátil do Bílého domu a učinil tuto zemi opět velkou. Neuspějí, a prezident Trump bude znovu zvolen,“ dodal Scarpinato.

Donald Trump nyní čelí federální obžalobě, která má 37 bodů. Úmyslné zadržování informací o národní obraně obsahuje 31 z nich. Nejen pro americkou politickou sféru znamenala šok – bývalý prezident Trump je první v historii, kdo čelí něčemu podobnému.

FBI zabavila v jeho kanceláři 27 dokumentů, z nich šest bylo označeno jako přísně tajné, 18 jako tajné a tři jako důvěrné. Dalších 75 dokumentů zabavili agenti ve floridském sídle. Z těchto 11 neslo označení přísně tajné, 36 tajné a 28 důvěrné, psaly EuroZprávy.cz.

Zvláštní právní zástupce Jack Smith zdůraznil, že jeho úřad bude usilovat o rychlý soudní proces. „Je pro mě velmi důležité poznamenat, že obžalovaní v tomto případě musí být považováni za nevinné, dokud jim soud neprokáže vinu nade vší pochybnost. Za tímto účelem bude můj úřad usilovat o rychlý soudní proces v souladu s veřejným zájmem a právy obviněných,“ upozornil Smith.