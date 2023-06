Trump usvědčil sám sebe, obžaloba má pevný základ. Republikáni nejsou jednotní

Donald Trump čelí federální obžalobě, která má 37 bodů. Úmyslné zadržování informací o národní obraně obsahuje 31 z nich. Včera večer byla zveřejněna a nejen pro americkou politickou sféru znamenala šok – bývalý prezident Trump je první v historii, kdo čelí něčemu podobnému.

FBI zabavila v jeho kanceláři 27 dokumentů, z nich šest bylo označeno jako přísně tajné, 18 jako tajné a tři jako důvěrné. Dalších 75 dokumentů zabavili agenti ve floridském sídle. Z těchto 11 neslo označení přísně tajné, 36 tajné a 28 důvěrné, psaly včera EuroZprávy.cz.

Zvláštní právní zástupce Jack Smith zdůraznil, že jeho úřad bude usilovat o „rychlý soudní proces“. „Je pro mě velmi důležité poznamenat, že obžalovaní v tomto případě musí být považováni za nevinné, dokud jim soud neprokáže vinu nade vší pochybnost. Za tímto účelem bude můj úřad usilovat o rychlý soudní proces v souladu s veřejným zájmem a právy obviněných,“ upozornil Smith.

Republikáni jsou kvůli Trumpovi rozdělení

Bývalý republikánský guvernér státu New Jersey Chris Christie označil skutečnosti uvedené v obžalobě proti bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za „zničující“, píše deník New York Times. Malá skupina republikánů, kteří nyní chování prezidenta kritizují, se podle něj rozroste. Christie navíc včera vyvrátil tvrzení mnoha republikánů v čele s Trumpem, že obžaloba představuje selektivní a stranické stíhání, které zbytečně rozděluje zemi.

Christie v úvodu pátečního projevu bilancoval své výsledky coby federálního prokurátora a prokázal ochotu učinit z boje proti Donaldu Trumpovi centrální bod kampaně během kandidatury na prezidenta USA. Nicméně pouze on a další kandidát Asa Hutschinson, který dříve působil jako guvernér státu Arkansas, se v pátek vyjádřili k tomuto federálnímu případu tímto způsobem, upozorňuje NYT.

Podle Christieho by se měly na muže Trumpova postavení a ambicí vztahovat vyšší nároky. „To jednání je špatné. A je špatné pro kohokoliv v této zemi, kdo se ho dopouští, ale je obzvlášť hrozné pro někoho, kdo byl prezidentem a kdo aspiruje na to, aby se jím stal znovu,“ zdůraznil republikánský kandidát.

Deník NYT vyhodnotil, že by si „návštěvníci cizích planet mohli myslet, že floridský guvernér Ron DeSantis dostal tento týden obrovský dárek, když byl jeho hlavní prezidentský soupeř obviněn ze špatného nakládání s národními bezpečnostními tajemstvími“.

DeSantis však v posledním projevu předvedl obrat o 180 stupňů. V pátečním projevu u příležitosti zveřejněné obžaloby se mimo jiné odvolával na své vlastní zkušenosti právníka. Zmínil, že kdyby tajné dokumenty vynesl během vojenské služby, okamžitě by ho postavili před vojenský soud. Narážel přitom na skutečnost, že Trumpova demokratická protikandidátka z voleb roku 2016 Hillary Clintonová nikdy nebyla obviněna kvůli používání soukromé e-mailové adresy v době, kdy byla ministryní zahraničí.

„Existuje jiný standard pro demokratickou ministryni zahraničí a jiný pro bývalého republikánského prezidenta? Myslím, že v této zemi musí existovat jeden standard spravedlnosti. Prosazujme ho na všechny a ujistěme se, že všichni známe pravidla,“ podotkl guvernér Floridy. Nicméně server New York Times následně uvedl, že po rok trvajícím vyšetřování se zjistilo, že Hillary Clintonová nezacházela s utajovanými informacemi úmyslně ani systémově.

Republikáni v čele s DeSantisem se nyní snaží bránit soupeře obviněného z nešetrného a nezákonného uchovávání citlivých dokumentů o amerických jaderných programech a zranitelnosti země vůči vojenskému útoku.

Sám sebe usvědčil z federálního zločinu

Americká stanice CNN získala přepis zvukového záznamu z roku 2021. Na něm se Trump přiznal, že si ponechal tajné vojenské informace, které neodtajnil. „Jako prezident jsem je mohl odtajnit, ale teď nemohu,“ říká v bývalý prezident v nahrávce. Diskutuje v ní o utajovaném dokumentu Pentagonu týkajícím se útoku na Írán.

Trump dříve veřejně tvrdil, že všechny dokumenty, které si s sebou do floridského sídla odvezl, jsou odtajněné. Mezitím brojil proti vyšetřování, které označoval za politický hon na čarodějnice, mající za úkol zasáhnout do jeho prezidentské kampaně.

Dokument údajně ukazoval několika osobám, s nimiž seděl v jedné z místností svého letoviska Bedminister ve státě New Jersey. Několik zdrojů také sdělilo, že nahrávka zachycuje zvuk šustícího papíru, jako by Trump dokumentem mával. Není ale jasné, že se skutečně jednalo o dokument spojený s Íránem, zdůrazňuje stanice CNN.

„Tajemství. Tohle je tajná informace. Podívejte se, podívejte se na to. Tohle udělala armáda a předala mi to,“ říká Trump, zatímco si stěžuje na předsedu sboru náčelníků štábů, generála Marka Milleyho. Milley v posledních dnech Trumpova funkčního období instruoval náčelníky štábů, aby zajistili, že prezident nevydá žádné nezákonné rozkazy, a aby ho v případě jakýchkoliv obav informovali, píše CNN.

„No, s Milleym – ehm, ukažte mi to, ukážu vám příklad. Řekl, že chci útočit na Írán. Není to úžasné? Mám velkou hromadu papírů, tahle věc se prostě objevila. Podívejte se. To byl on. Předložili mi to – je to mimo záznam, ale – předložili mi to. Tohle byl on. Tohle bylo ministerstvo obrany a on. Na některé jsme se podívali. Tohle byl on. Tohle jsem nedělal já, to byl on,“ vysvětluje Trump na nahrávce. Ta je nyní součástí obžaloby.