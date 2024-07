Trump si naběhl. Harrisová využila jeho vzkaz křesťanům k protiútoku

Kampaň aktuální viceprezidentky se snaží Trumpovy nejnovější výroky vykreslit jako jeho závazek ukončit americkou demokracii.

"Když viceprezidentka Harrisová říká, že tyto volby jsou o svobodě, myslí to vážně," uvedl mluvčí její kampaně James Singer podle ABC News. "Donald Trump chce vrátit Ameriku zpět. Zpět k politice nenávisti, chaosu a strachu. Amerika se v listopadu sjednotí kolem viceprezidentky Harrisové, aby ho zastavila," dodal.

Trump v pátek předstoupil před účastníky akce ve West Palm Beach na Floridě, kterou pořádala konzervativní skupina Turning Point Action. V projevu se sám označil za křesťana a apeloval na to, aby věřící šli k volbám a dali hlas právě jemu, nikoliv jeho pravděpodobné soupeřce Harrisové.

"Křesťané, jděte k volbám, jen tentokrát. Ještě čtyři roky, víte co, spraví se to, bude to v pohodě, už nebudete muset volit, mojí krásní křesťané," řekl bývalý prezident. "Miluji vás křesťané. Jsem křesťan. Miluju vás, jděte k volbám, musíte. Za čtyři roky už nebudete muset znovu volit, spravíme to tak dobře, že nebudete muset volit," dodal.

Podle médií není zřejmé, co chtěl Trump přesně těmito slovy říct. Volební tým republikánského kandidáta na hlavu státu dosud na výzvy k vysvětlení výroků nereagoval. Demokraté nicméně opakovaně prohlašují, že představuje hrozbu pro americkou demokracii.