MS v hokeji 2025: Česko zakončilo druhou třetinu s Maďarskem za stavu 3:1

Od úvodního vhazování prvního zápasu Česka s Maďarskem na MS, který navázal na ten, který tehdejší Československo odehrálo s Maďary naposledy před 80 lety, byli slyšet vždy hluční maďarští fanoušci. Ze začátku je mohlo těšit, že Maďaři si to v obraně hlídali a v prvních minutách se z obou stran spíše jednalo o takový seznamovací hokej. Ani po čtyřech minutách neměl ani jeden z gólmanů zákrok, přestože se k zakončení snažili dostat Pastrňák s Červenkou. Hájek pak při svém pokusu pro změnu přestřelil. Na druhé straně se pokoušel dostat se k Vladařovi Erdély a až po více než šesti minutách hry si konečně první zákrok připsal maďarský gólman Vay.

Po první komerční pauze se poprvé dostali Češi do tlaku a uzavřeli Maďary ve svém pásmu, z čehož vzešla jediná, avšak zblokovaná Pastrňákova rána. Češi následně dostali možnost přesilové hry. V ní to zkoušel Zadina z levého kruhu, ale jinak se přesilovka nedařilo podle představ i kvůli tomu, že byli Češi při svých kombinacích čitelní pro Maďary. Až po konci přesilovky se k větší příležitosti dostal Lauko, jenž to z úhlu neúspěšně zkoušel na bližší tyč. Po deseti odehraných minutách se začali osmělovat Maďaři, když nejprve Erdély posílal ze strany puk do českého brankoviště, od modré to pak zkusil Nilsson a Vladař si tak tehdy připsal první zákrok.

Pokaždé když se na ledě objevil první český útok, dokázal Maďary dostat pod zámek v jejich obranném pásmu, ale ani osvědčená spolupráce Pastrňáka s Červenkou ke kýženému vedoucímu gólu nevedla, stejně jako následná Krejčíkova střela, se kterou si Vay taktéž poradil. V dobývání maďarské svatyně pak neuspěl ani Lauko ve spolupráci s Flekem. Krátce po druhé komerční pauze Češi dostali další přesilovku, ale i ta se i vinnou nepřesností nevyvíjela podle představ a musela tak nastoupit zase česká elitní formace, aby vzniklo něco nebezpečného, v tomto případě Nečasova rána z pravého kruhu do tyčky.

Češi se konečně dočkali vytouženého gólu až v 18. minutě, kdy od levého mantinelu Sedlák nahrál do předbrankového prostoru, kde svůj souboj vyhrál Červenka, tak, že puk posunul ještě k dojíždějícímu a lépe postavenému Pastrňákovi, který v tváří v tvář gólmanovi Vayovi skóroval, 1:0. Následně se po rychlé protiakci dostal k zakončení z levého křídla Stránský, jehož střela na bližší tyč ale skončila v ochranné síti. Na první pauzu do kabin se nakonec šlo za dvougólového vedení, jelikož v poslední minut ve středním pásmu vybojoval puk pro Čechy Voženílek, aby následně ujížděl Flek sám na branku a následně skóroval, 2:0.

Češi se snažili od úvodních minut druhé třetiny zapomenout na trápení z první třetiny a rozruch se hned opět postarala elitní formace. Za chvíli tu byla nebezpečná střela Červenky. Na druhé straně to pak zkoušel Garát, ale neuspěl a to i když gólman Vladař nic neviděl. Jinak to ale v úvodu druhé třetiny byli Češi, kteří měli spíše puk na svých hokejkách a motali Maďary. Mezitím se poprvé na ledě také ukázal Adam Klapka. Následně Nečas předal do mezikruží najíždějícímu Hronkovi, jenž se tak ocitl před Vayem sám, ale branka z toho nebyla.

Poté, co Maďaři po čase opět zaměstnali gólmana Vladaře, byl za nedovolené bránění vyloučen kapitán Červenka a Maďaři tak měli první přesilovku. Během ní přišla pro Vladaře první větší práce, když z levého kruhu vystřelil do brankáře Horváth. Další horké chvilky zažil Vladař po Mihalikově ráně, která zamířila přímo do jeho masky. Po maďarské přesilovce opět vyrobil další kolotoč z přihrávek v útočném pásmu český elitní útok, přičemž Červenka přihrával před branku Sedlákovi, jenž ideálně netrefil. Poté to dvakrát střílel Špaček, jednou z kruhu a jednou od modré, ale pokaždé ztroskotal na Vaye. Nakonec až poté, co Češi utavili Maďary v jejich pásmu až napodruhé dokázal Kodýtek vystřelit až k Vayemu, kterému ale puk prošel až do branky, 3:0 v polovině základní hrací doby.

Následovala třetí přesilovka pro Česko a v ní Pastrňák dostal kotouč z obranného pásma tak, že následně s ním ujížděl na maďarskou branku a zkoušel kličku jako proti Dánsku, tentokrát byla ale Vay připraven. Následně z pravého kruhu z voleje pálil Zadina, ale také neúspěšně. Poté nahrával Stránskému do šance, ale také z toho gól nebyl. V této pasáži hry se Češi dostali několikrát do brejkových příležitostí, ve dvou z nich se ocitl kapitán Červenka, přičemž prvně mu sebral kotouč vracející se Garát, ve druhém případě zasahoval gólman Vay. Po všech těchto příležitostí přišel šok. Ve 36. minutě tu byl rychlý maďarský protiútok, když se Maďaři vehnali do českého pásma po pravé straně, aby pak puk předali do tandemu na osu Mihalikovi a právě on snížil na 1:3.

Pak se poprvé výrazně připomněl Klapka, když tvrdě seslal k zemi Szongotha. Červenka s Pastrňákem následně opět spolupracovali, ale puk včas našel u sebe gólman Vay a bylo z toho pošťuchování Sedláka s Laskawym. Ve 39. minutě tu byl další rychlý protiútok, kdy před branku zleva dával Pyrochta na Nečase, jeho střela ale mířila na zadní mantinel. Před pauzou to ještě zkoušeli Ticháček, Beránek ve spolupráci se Stránským či Lauko, ale skóre už se v této části hry nezměnilo.

Úvodní sestavy:

Česko: Vladař (Vejmelka) – Krejčík, Hronek (A), Hájek, Gazda, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček – Červenka (C), Sedlák, Pastrňák (A) – Zadina, M. Špaček, Nečas – Lauko, Voženílek, Flek – Beránek, Kodýtek, Stránský – Klapka.

Trenér: Radim Rulík

Maďarsko: Vay (Bálizs) – M. Horváth, H. Nilsson, Garát, Szathmáry, Szabó, Ortenszky, Tornyai, Hadobás – Erdély (C), Hári (A), Galló – B. Horváth, Szongoth, Terbócs (A) – Ambrus, Papp, Laskawy – Mihalik, Németh, Vincze

Trenér: Gergely Majoross