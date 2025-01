Trump zvažuje návrat USA do WHO

„Možná bychom o tom uvažovali znovu. Nevím. Možná bychom to museli trochu ‚vyčistit‘,“ prohlásil Trump před svými příznivci, přičemž si stěžoval na to, že Spojené státy přispívají WHO větším objemem financí než Čína, a to navzdory tomu, že Čína má mnohem větší populaci.

Trumpovo pondělní rozhodnutí formálně zahájit proces vystoupení USA z WHO bylo odůvodněno údajnými chybami organizace při zvládání pandemie covidu-19 a dalších zdravotních krizí. Jedná se o jeho druhý pokus odvrátit americkou účast v této mezinárodní organizaci.

Tento krok však bude mít dalekosáhlé důsledky. Spojené státy, které byly jedním z největších finančních přispěvatelů WHO, způsobí odchodem výrazné ztráty v jejím rozpočtu. To by mohlo omezit schopnost organizace reagovat na infekční nemoci a další zdravotní krize po celém světě.

Podle interního e-mailu, který získalo Politico, WHO v reakci na americký odchod zmrazuje nábor nových zaměstnanců a omezuje cestovní výdaje. Současně Spojené státy ztratí přístup k mezinárodnímu systému, který každoročně stanovuje složení vakcín proti chřipce.

Trumpovy výroky v Las Vegas naznačují možnost návratu k jednáním, avšak za podmínky, že by byly provedeny zásadní reformy uvnitř WHO. Tento vývoj vyvolává otázky, jak by případné „vyčištění“ organizace mohlo vypadat a jaký vliv by měly USA na její budoucí fungování.