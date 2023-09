Tupac Shakur: Policie v Las Vegas obvinila muže ze zastřelení rappera v roce 1996

Hip-hopová hvězda považovaná za jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob - byla zastřelena ve městě Nevada v září 1996. Jeho střelce se však dosud nepodařilo identifikovat a případ od té doby frustroval vyšetřovatele a fascinoval veřejnost. Informuje CNN.

Američtí vyšetřovatelé se nyní přiblížili k vyřešení vraždy legendárního rappera Tupaca Shakura. Toho před 27 lety postřelil vrah, když rapperovo auto zastavilo na křižovatce. O šest dní později Tupac v nemocnici zemřel. Identitu vraha se nikdy nepodařilo zjistit.

Kriminalisté v pátek v Las Vegas zadrželi a obvinili Duana Keithe Davise, který byl v devadesátých letech známý jako gangster s přezdívkou Keefe D. Dům jeho ženy prohledali policisté letos v červenci. Nyní velká porota v Nevadě obvinila dnes již 60letého Duana "Keffe D" Davise z vraždy s použitím smrtící střelné zbraně.

Policejní snímek Duana Foto: Las Vegas Metropolitan Police Departmnent

Policie tvrdí, že smrtící střelbu plánoval poté, co se jeho synovec zapletl do rvačky se Shakurem v kasinu. V pátek zatčený Davis se během několika dní objeví před soudem, uvedla BBC.

Bývalý losangeleský policejní detektiv Greg Kading, který roky vyšetřoval Shakurovu vraždu, řekl agentuře Associated Press, že ho zatčení pana Davise nepřekvapilo. "Všichni ostatní přímí spiklenci nebo účastníci jsou mrtví," řekl Kading a označil Davise jako "posledního muže stojícího" v případu.

Žalobce Marc DiaGiacomo u soudu popsal Davise, jako bývalého vůdce pouličního gangu South Side Compton Crips, tedy „velitele na místě“, který „nařídil smrt“ Shakura.

Na tiskové konferenci později v pátek policista Jason Johansson řekl, že vytrvalost jednotky ve vyšetřování se „nakonec vyplatila“a vysvětlil, co vedlo k průlomu. Řekl, že Orlando Anderson, zesnulý synovec podezřelého a Shakur byli zapojeni do rvačky v kasinu krátce předtím, než byl rapper 7. září 1996 zastřelen. O několik dní později umírá v nemocnici.

Johansson ukázal reportérům záznam z hotelové bezpečnostní kamery, jak byl Anderson bit. Řekl, že to nakonec vedlo k odvetné střelbě na Shakura, když čekal ve svém autě na červenou.

Policejní důstojník uvedl, že se rychle ukázala spojitost s gangem, což bylo několikrát přezkoumáno. Avšak v roce 2018 přišly nové informace, které případ „oživily“.

Johansson také zmínil „vlastní přiznání“ Davise médiím, kdy uznal, že byl ve vozidle, odkud se střílelo.

Na stejné tiskové konferenci, kde byl viditelně emotivní, šerif Kevin McMahill řekl, že "rodina Tupaca Shakura čeká na spravedlnost už 27 let". Dále dodal: "Mnoho lidí pochybovalo o důležitosti vyřešení vraždy Tupaca Shakura pro naše policejní oddělení. Chci vám říct, že to bylo důležité. Naším cílem v LVMPD vždy bylo postavit ty, kteří jsou zodpovědní za násilnou smrt Tupaca, před soud."

Rapper Shakur, více známý také pod uměleckým jménem 2Pac, vydal své debutové album v roce 1991. Jeho smrt, která postihla jedno z nejuznávanějších jmen v hip-hopu, inspirovala několik dokumentů.

Během své kariéry prodal celosvětově více než 75 milionů alb a zaznamenal úspěchy v žebříčcích s hity, mezi které patří "California Love," "All Eyez On Me" a "Changes." Rovněž se uplatnil jako herec ve filmech jako "Juice," "Poetic Justice," "Above The Rim," "Gridlock'd" a "Gang Related."

V červnu tohoto roku byl rapper posmrtně oceněn hvězdou na hollywoodském chodníku slávy.