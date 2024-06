Turisté z jachty zapálili celý řecký ostrov

Lidé po celé Ukrajině se spojili tváří v tvář ruské invazi a vietnamská komunita není výjimkou. Někteří její členové brání napadenou zemi se zbraní v ruce, jak píše deník The Guardian. Když před více než dvěma lety začala rozsáhlá ruská invaze, Tung Nguyen odvezl své rodiče z Černihivu k polským hranicím. Poté se vrátil do Kyjeva, kde jako dobrovolník dodával potraviny a léky do obléhaného města. Netrvalo dlouho a rozhodl se vstoupit do ukrajinské armády.