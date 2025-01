Podle deníku The New York Times varovaly americké zpravodajské služby Bílý dům, že Rusko plánuje propašovat zápalné zařízení na nákladní letadla směřující do Spojených států. Bílý dům měl podle informací deníku Kreml varovat, aby tuto operaci zastavil.

Tusk však své tvrzení o plánovaných teroristických útocích Ruska na letectví dále nerozvedl. Moskva byla již dříve obviněna z útoků na evropskou dopravní infrastrukturu a rušení GPS signálů, což řada zemí považuje za součást hybridní války vedené ruským prezidentem Vladimirem Putinem proti Evropě.

V dubnu 2024 například český ministr dopravy Martin Kupka upozornil, že Rusko od začátku války na Ukrajině provedlo „tisíce pokusů“ o útoky na evropské železnice. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tato obvinění označil za „nepodložená“.

Nejnověji bylo Rusko obviněno ze sestřelení ázerbájdžánského dopravního letadla, které se zřítilo v Kazachstánu a při němž zahynulo 38 lidí. Tento incident připomněl sestřelení letu MH17 v roce 2014 nad východní Ukrajinou, v oblasti ovládané proruskými separatisty, při kterém zahynulo 298 osob.

I když Putin za incident s ázerbájdžánským letadlem vyjádřil omluvu, aniž by přiznal vinu, Rusko nikdy nepřijalo odpovědnost za tragédii letu MH17. Tato nová obvinění dále prohlubují napětí mezi Moskvou a západními zeměmi.