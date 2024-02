Ukrajina nutně potřebuje západní pomoc. Zelenskyj popsal situaci na frontě

Pokud by se parlamentní volby konaly v lednu tohoto roku, hnutí ANO by získalo vítězství se 31,5 procenty hlasů. Na druhém místě by skončili Piráti se ziskem 13 procent a na třetím ODS s 12 procenty. Tato data vyplývají z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Do Poslanecké sněmovny by se podle tohoto modelu dostalo celkem šest politických stran a hnutí.