Ukrajinci se připravují na katastrofu v Záporožské JE. Kontaminovat může území v okruhu 50 km

Na konci června ukrajinská jednotka SBU upozornila na snižování počtu zaměstnanců Rosatomu v Záporožské jaderné elektrárně. „Doporučení k evakuaci dostali také ukrajinští zaměstnanci, kteří s Rosatomem podepsali smlouvu,“ informovala rozvědka na telegramu.

Jako první odešli tři lidé vedoucí ruské akce. „K dnešnímu dni je známo, že na poloostrov odjíždí vedoucí právního oddělení Mantsurová, vrchní inspektor Štackij a zástupce vedoucího stanice pro podporu Gubarev,“ píše rozvědka. Jejich cílem je údajně Krym.

SBU přiblížila, že se snižuje také počet vojenských hlídek na území Záporožské JE a v satelitním městě Enerhodar. „Personál, který v elektrárně zůstává, byl instruován, aby v případě jakékoli mimořádné události obvinil Ukrajinu.“

Server VOA News přinesl reportáž z místa, kde se obyvatelé Záporožské oblasti připravují na možnou evakuaci v případě útoku na jadernou elektrárnu. „Když začala válka, místní úřady poskytovaly návody, jak se chovat v případě tragédie,“ popsal Mykyta Sajenko, který působí v nedalekém Nikopolu jako novinář.

Místní byli ohledně situace v ZJE klidní, dokud rozvědka SBU nevarovala před možným ruským útokem. „Moje rodina shromažďuje všechny nutné věci – dokumenty, peníze a základní nouzové potřeby pro případ evakuace,“ poznamenal Sajenko.

Města Enerhodar a Nikopol jsou v případě tragédie nejohroženější. „Evakuace by mohla probíhat v rádiusu možná třicet kilometrů, dvaceti nebo klidně jen deseti,“ řekl profesor Mark Zheleznyak z Fukušimské univerzity v Japonsku.

Ukrajinské úřady ji ale očekávají rozsáhlejší. „Připravujeme se na nejhorší scénář, že kontaminace bude větší než padesát kilometrů. Znamenalo by to zasažení čtyř regionů,“ vysvětlil náměstek ukrajinského ministra energetiky Jurij Vlasenko. Kontaminace by tedy zasáhla i Záporoží se 400 tisíci obyvateli.

„Zmizelo to na začátku ve chvíli, kdy začala okupace elektrárny. Pak lidé kupovali, co nejvíce bylo možné. Máme zásoby vody a jídla na měsíc. Nádrž auta máme vždy plnou,“ vylíčil jeden z obyvatel Záporoží Viktor Gokun nedostatek tablet draslíku a jódu.

Na konci června ukrajinské úřady v okolních regionech spustily ostrá cvičení pro případ jaderné katastrofy. Ohrožená kontaminací by byla řeka Dněpr, která působí jako zásobárna vody pro řadu obyvatel v Chersonské a Záporožské oblasti. Znehodnotila by také úrodu obilí na Ukrajině. „Znamenalo by to znečištění dolního toku řeky Dněpru a celého pobřeží Černého moře,“ varovala ukrajinská jaderná výzkumnice Olena Pareniuk.