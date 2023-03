Ukrajinci slibují jarní protiofenzivu. Bude těžká ve všech ohledech, fronta je velmi dlouhá

Ministerstvo práce připravuje revizi systému dávek. Po ní by se měly státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi víc provázat se zaměstnáváním. Pomoc od státu by tak měla být adresnější. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Už dřív uvedl, že by se revize měla provést letos. Koncepční změny dávek a adresnější zacílení pomoci "ve vhodných případech" slibuje vláda ve svém aktualizovaném programovém prohlášení.

Zdroj: ČTK