USA míří k opakování duelu Trump vs Biden, potvrzuje další kolo primárek

Oba měli již dříve dostatek delegátů na to, aby mohli být nominováni za prezidentské kandidáty svých politických stran, proto přinesly nejnovější primárky jen málo politického napětí.

Trump zvítězil v primárkách republikánů na Floridě a ve státech Illinois, Kansasu, Ohiu a Arizoně. Bidenovi se totéž v úterý podařilo ve stejných státech s výjimkou Floridy, kde demokraté své primárky zrušili a rovnou se rozhodli udělit úřadujícímu prezidentovi podporu všech svých 224 delegátů.

Trump má momentálně podporu 1623 delegátů, přičemž k získání nominace Republikánské strany jich potřebuje jen 1215. Oficiálně ho má však strana nominovat až v červenci, na stranickém sněmu v Milwaukee ve státě Wisconsin. Biden má podporu 2483 delegátů, přičemž k demokratické nominaci je jich zapotřebí jen 1968.

Podle posledního průzkumu má ale prezident USA Joe Biden pouze jednoprocentní náskok před Donaldem Trumpem před listopadovými prezidentskými volbami. Průzkum provedla tisková agentura Reuters společně s agenturou Ipsos a uskutečnil se poté, co oba kandidáti získali dostatečnou podporu svých stran.

Z průzkumu vyplývá, že přibližně 39 procent registrovaných voličů by hlasovalo pro demokrata Bidena, zatímco 38 procent by hlasovalo pro bývalého republikánského prezidenta Trumpa. Je však třeba poznamenat, že Bidenův mírný náskok se vejde do rámce statistické chyby průzkumu.

Zajímavým faktem je, že mnozí voliči stále nejsou rozhodnutí, a to 11 procent uvedlo, že by hlasovali pro jiné kandidáty, pět procent by nehlasovalo a sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět.

Průzkum ukázal, že prezidentské volby v USA budou poprvé za téměř 70 let, kdy se zopakuje souboj dvou kandidátů. Voliči vidí v obou případech zápory – u Bidena je to věk a u Trumpa blížící se soudní procesy v trestních věcech včetně pokusu zvrátit svou prohru v prezidentských volbách v roce 2020. Průzkum zahrnoval dospělé po celých USA a ukázal, že souboj bude těsný.

Trump měl sice minimální náskok mezi všemi dotázanými, ale Biden měl výrazný náskok u registrovaných voličů, což naznačuje, že jsou pravděpodobnější, že půjdou v listopadu hlasovat. V prezidentských volbách v roce 2020, kdy Biden porazil Trumpa, hlasovaly jen dvě třetiny oprávněných voličů.

Exprezident Trump v primárkách republikánské strany porazil bývalou guvernérku Jižní Karolíny Nikki Haleyovou a už minulé úterý si zajistil dostatek delegátů, aby se stal stranickým kandidátem. Nicméně mezi nezávislými voliči a dokonce i mezi členy vlastní strany je vnímán jako politik se slabinami.

Průzkum ukázal, že pouze přibližně 37 procent podporovatelů Haleyové plánuje dát hlas Trumpovi. Asi 16 procent uvedlo, že budou v listopadu hlasovat pro Bidena, zatímco zbytek dotázaných odpověděl, že by volili někoho jiného nebo nepřijdou volit.