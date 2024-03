USA opět balancují na hraně. Shutdown odvrátily na poslední chvíli

Návrh zákona byl ve čtvrtek schválen demokratickou většinou Senátu, poté co získal podporu i od republikány ovládané Sněmovny reprezentantů. Pokud by k tomu nedošlo, hrozilo částečné zastavení financování vládních institucí, tzv. shutdown.

Americký Kongres dosud - i po pěti měsících od začátku fiskálního roku - neschválil 12 rozpočtových návrhů, které tvoří federální rozpočet.

Prodloužením lhůty pro schválení prvních šesti rozpočtových návrhů do 8. března a zbývajících šesti do 22. března se mělo dosáhnout dohody. Na konci tohoto procesu by měl Kongres schválit rozpočtové návrhy v celkové výši přesahující 1,6 bilionu dolarů, což byla dohodnutá částka mezi lídry Kongresu v lednu.

Podle informací televize CNN zahrnuje prvních šest návrhů, které mají být schváleny do 8. března, financování ministerstev a agentur v oblasti zemědělství, obchodu, spravedlnosti, vědy, energetiky, vnitra, záležitostí veteránů a dopravy, bydlení a rozvoje měst.

Zbývajících šest návrhů, o nichž se plánuje hlasovat do 22. března, se týká financování odvětví obrany, veřejné správy, vnitřní bezpečnosti, zdravotnictví a sociálních služeb, legislativní oblasti a zahraničních operací.