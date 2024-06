USA se snaží o příměří v Pásmu Gazy. Už tlačí i na OSN

Hlasování podle diplomatických zdrojů plánují ještě v pondělí, dosud jej však nepotvrdila Jižní Korea, která v červnu radě předsedá.

"Spojené státy dnes požádaly Radu bezpečnosti OSN, aby přistoupila k hlasování... na podporu předloženého návrhu," uvedl v neděli mluvčí americké mise při OSN Nate Evans. Termín hlasování však nespecifikoval.

USA, pevný spojenec Izraele, čelí značné kritice za to, že zablokovaly několik návrhů rezolucí OSN vyzývajících k příměří v Pásmu Gazy.

Americký prezident Joe Biden inicioval 31. května novou snahu o příměří a propuštění rukojmí, nespojenou s OSN. Na základě návrhu by se Izrael stáhl z populačních center v Gaze a Hamás by propustil rukojmí. Příměří by trvalo nejdříve šest týdnů a prodlužovaly by jej během jednání o trvalém ukončení války.