Útok v Praze pokryl titulní stránky světových médií. Některá jej sledovala živě

O tragické střelbě dnes informují na titulních stránkách všechna významná světová média. Britská stanice BBC ji má celé odpoledne jako hlavní zprávu, stanice CNN ji sleduje živě jako mimořádnou událost.

I nejčtenější německé deník Bild ji prezentuje jako událost dne, podobně jako Die Welt nebo španělský El País. O události informuje i řada francouzských, italských, švýcarských i slovenských serverů.

Střelba neunikla ani americkým médiím typu Washington Post a jde o zprávu dne i pro New York Times. O útoku informují i izraelská média, například web Jerusalem Post, či arabské televize Al-Arabíja a Al-Džazíra nebo indický zpravodajský server The Times of India.

Na náměstí Jana Palacha v Praze se dnes odehrál nejhorší případ střelby v historii Česka. Útočník vraždil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po útoku je 11 vážně zraněných, 8 středně závažně a 5 lehce zraněných a nejméně 15 mrtvých včetně střelce, který spáchal sebevraždu. Před činem podle policie zřejmě zabil svého otce, v souvislosti s čímž dnes policisté zasahovali na Kladensku.