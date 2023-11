V 95 letech zemřel astronaut Frank Borman, velitel lodi Apollo 8, která jako první obletěla Měsíc

Frank Frederick Borman II byl americký astronaut a letec, známý především svou účastí na historické misi Apollo 8, která byla první misí NASA, při níž posádka dosáhla Měsíce. Narodil se 14. března 1928 v Gary v USA.

Po absolvování vojenské akademie ve West Pointu v roce 1950 sloužil Borman tři roky jako stíhací pilot na Filipínách, následně jako letecký instruktor v Georgii a Arizoně. V roce 1957 získal magisterský titul v oboru leteckého inženýrství. Až do roku 1960 vyučoval jako odborný asistent na West Pointu termodynamiku a mechaniku kapalin.

V září 1962 jej NASA vybrala do skupiny astronautů připravujících se na lety do vesmíru. Po výcviku se stal velitelem záložní posádky letu Gemini 4 a o půl roku později byl vybrán do hlavní posádky letu Gemini 7.

Poprvé letěl do vesmíru na palubě kosmické lodi Gemini 7 v prosinci 1965 společně s Jimem Lovellem. Let trval od 4. do 18. prosince 1965. Na oběžné dráze byla tehdy již loď Gemini 6A.

Podruhé vzlétl Borman z mysu Canaveral v lodi Apollo 8 o tři roky později. V posádce s ním byli Lovell a William Anders. Let trval od 21. do 27. prosince 1968 a do dějin kosmonautiky se zapsal tím, že během této mise lidská posádka poprvé vstoupila na oběžnou dráhu Měsíce - stalo se tak 24. prosince.

Apollo 8 byla historická mise, během které posádka (Frank Borman, James Lovell a William Anders) poprvé v historii lidstva spatřila odvrácenou stranu Měsíce a provedla televizní vysílání při čtení první kapitoly Bible. Mise byla klíčovým krokem před přistáním na Měsíci mise Apollo 11 v červenci 1969.

Frank Borman odešel z NASA v roce 1970 a pracoval ve vedení několika firem, kde se podílel na různých projektech spojených s letectvím.