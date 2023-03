V Bachmutu podle šéfa místní správy zůstává asi 5000 civilistů včetně 37 dětí

Evakuaci z Bachmutu, kde se v poslední době ukrajinští obránci brání útokům ruských sil přímo v ulicích, úřady přitom nařídily už loni v létě.

Většina z lidí, kteří dosud zůstávají ve městě, ale podle Kyrylenka domovy opustit odmítá. Někteří z nich se před pracovníky zajišťujícími přesun přímo schovávají.

Vicepremiérka Iryna Vereščuková ve středu uvedla, že všechny děti musejí být vzhledem k závažnosti situace z místa evakuovány, i kdyby s tím jejich rodiče nebo opatrovníci nesouhlasili. Intenzitu bojů ve městě ukázala nedávno reportáž Rádia Svobodná Evropa.

O dobytí města s předválečnou populací 70.000 lidí usiluje Rusko už měsíce, a to za cenu obrovských ztrát. Ovládnutí Bachmutu by pro Rusko bylo prvním významným vítězstvím za více než půl roku a mohlo by mu otevřít cestu k útoku na poslední zbývající městská centra v Doněcké oblasti. Velení ukrajinské armády označilo tento týden situaci v Bachmutu za mimořádně napjatou.