V EU se nic zásadního nezmění, míní Američané po eurovolbách

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA Foto: Marek Litzman / INCORP images

USA neočekávají po volbách do Evropského parlamentu zásadní změny v zahraniční politice Evropské unie, a to navzdory posílení krajní pravice. Podle agentury Reuters to v pondělí uvedl nejmenovaný představitel Spojených států amerických.