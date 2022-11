V Kazachstánu proběhly předčasné prezidentské volby, vítězem je zřejmě současný prezident Tokajev

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce jednat o možnosti připojištění ve zdravotnictví. Podle něj je potřeba do zdravotnictví dostat víc peněz a udělat to pomocí připojištění by bylo lepší než zvyšováním daní. Řekl to dnes v Otázkách Václava Moravce České televize. Možnost připojištění by se podle něj musela zavést postupně, nový systém by mohl fungovat od roku 2025 nebo 2026.