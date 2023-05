V Německu havaroval polský autobus, více než 50 lidí utrpělo zranění

O nehodě informovala TVP, událost potvrdil i polský konzul v Berlíně Marcin Król. Podle jeho informací se zranili pouze dospělí lidé, deset z nich vážně. Polská policie zřídila speciální operační centrum pro koordinaci a výměnu informací s německou stranou. Na místo nehody bylo zároveň vysláno několik polských policistů.

Podle prvotních informací se jeden z kamionů jedoucích směrem na Berlín pokusil přeřadit do jiného pruhu, ale narazil do jiného nákladního vozu a zároveň z boku také do autobusu.