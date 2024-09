V Pásmu Gazy běží masivní očkovací kampaň. Zdravotníkům ubíhá čas

Zástupce WHO pro okupovaná palestinská území Rik Peeperkorn uvedl, že zdravotníci od 1. září v centrální části Pásma Gazy naočkovali více než 161 000 dětí do 10 let. Původním cílem prvních dvou dnů očkovací kampaně bylo 150 000 dětí.

"Zatím se vše vyvíjí dobře. Humanitární přestávky dosud fungovaly. Ještě máme před sebou deset dní," řekl Peeperkorn.

Izrael minulý týden souhlasil se sérií třídenních "humanitárních přestávek" v bojích v Pásmu Gazy, aby umožnil zdravotníkům zahájit očkovací kampaň. Očkování a dočasné zastavení bojů podporuje i palestinské hnutí Hamás, které uvedlo, že je připraveno spolupracovat s mezinárodními organizacemi.

První třídenní přestávka začala v neděli v centrální části Pásma Gazy. Další očkovací kampaně budou následovat na jihu a severu palestinské enklávy.

Přestávky trvají každý den od 6:00 do 15:00 místního času, informovala britská stanice BBC. Izrael rovněž přislíbil, že v případě potřeby poskytne zdravotníkům další den.

V Pásmu Gazy byl v srpnu po 25 letech potvrzen první případ dětské obrny u desetiměsíčního dítěte.

Míra proočkovanosti novorozenců v této oblasti výrazně poklesla po zahájení izraelské ofenzivy v říjnu 2023, protože probíhající boje omezily přístup dětí ke zdravotní péči.

Před začátkem konfliktu bylo proti dětské obrně očkováno 99 % dětí, ale v červenci 2024 už pouze 86 %, uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.