Vabank pro Ficovou vládu. Huliak naznačil možné hlasování o důvěře

EuroZprávy.cz již dříve informovaly o odchodu tří poslanců – Ivana Ševčíka, Pavla Ľuptáka a Rudolfa Huliaka – z poslaneckého klubu SNS. Začátkem října vystoupila skupina poslanců vedená Huliakem na tiskové konferenci se záměrem změnit název poslaneckého klubu z SNS na SNS – Národná koalícia / Nezávislí kandidáti, což by jim umožnilo lépe prosazovat vlastní stranickou identitu.

Huliakovci, kteří se dostali do parlamentu skrze kandidátku SNS v rámci předvolebního „spojování pronárodních sil“, zároveň přislíbili podporu kandidátovi koaličního Hlasu-SD při volbě na post předsedy Národní rady Slovenské republiky (NR SR), který zůstává dlouhodobě neobsazen po zvolení Petera Pellegriniho za prezidenta.

Tento krok zanechal škraloup ve vztazích mezi představiteli Národní koalice a SNS Andreje Danka, který si nárokoval pozici šéfa parlamentu právě pro svou stranu. Národná koalice rovněž tvrdí, že jim mělo být přiřazeno jedno ministerstvo, což doposud nebylo učiněno (Huliaka odmítla jmenovat do funkce ministra životního prostředí tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová, pozn. red.).

Po odchodu trojice poslanců z poslaneckého klubu začal předseda Národní koalice Huliak kritizovat i řízení ministerstva životního prostředí pod vedením jeho bývalého kolegy Tomáše Taraby (SNS). Ten koncem října odvolal jejich nominanta Štefana Kysela z funkce ředitele Státní ochrany přírody SR.

Napětí vyvrcholilo koncem října, když se v důsledku personálních změn ze strany ministra životního prostředí huliakovci odmítli zúčastnit parlamentní schůze, v důsledku čehož současná vládní koalice poprvé za své volební období přišla o parlamentní většinu. Hlasování se tehdy ze zdravotních důvodů nezúčastnil ani poslanec Ján Blcháč (Hlas-SD).

Bez poslanců Národní koalice se současná vládní koalice opírá pouze o 76 poslanců, což představuje minimální počet potřebný k zajištění parlamentní většiny v 150členné NR SR.

Fico nastínil možnost předčasných voleb

Na slavnostním sněmu strany Smer-SD při příležitosti 25. výročí od jejího vzniku, který se konal 17. listopadu, premiér Fico adresoval vzkaz trojici nezařazených poslanců. „Jako předseda vlády a předseda Smeru-SD principiálně odmítám udržovat vládní většinu respektováním politického vydíraní,“ zdůraznil.

Fico následně připustil i možnost, že by parlamentní volby mohly nastat i dříve. „Buďme velcí realisté a připravujme se i na jiné alternativy politického vývoje na Slovensku, jako jsou parlamentní volby v řádném termínu v roce 2027,“ uzavřel.

Národná koalícia má požadavky

V úterý se trojice nezařazených zákonodárců zúčastnila jednání na úřadu vlády, kde vznesli své požadavky premiérovi Ficovi. „Zatím k dohodě nedošlo. Je jich 76 a Národná koalícia / Nezávislí kandidáti do vyřešení problému nebude nijak participovat na vládních nebo koaličních zájmech,“ okomentoval Huliak výsledek jednání pro deník Postoj. Zároveň jeho stranický kolega Pavel Ľupták pro deník Postoj potvrdil, že jim premiér Fico přislíbil jejich opětovnou účast na koaliční radě, kde budou působit jako nezávislí poslanci.

Poslanec také zmínil, že pokud nedostanou ministerstvo životního prostředí, budou si nárokovat nově vzniklé ministerstvo sportu a cestovního ruchu, které rovněž řídí nominant SNS. „Ústupová alternativa je pro nás ministerstvo sportu. Bylo by to průchodnější než ministerstvo životného prostředí,“ uvedl.

Ľupták pro Denník N nastínil, jak bude vypadat další působení Národní koalice v rámci parlamentu. „Budeme se prezentovat, ale zdržíme se hlasování. O tomto našem postoji jsme informovali i premiéra. Lidově řečeno, je to taká obstrukce-neobstrukce, protože o obstrukci vlastně ani nejde,“ vysvětlil.

Národná koalícia má navíc výhrady vůči návrhu státního rozpočtu. Huliak naznačil, že by hlasování o zákonu roku mohlo být spojeno s hlasováním o důvěře vlády, což svými slovy popsal jako „logický krok“. „Já předpokládám, že pán premiér spojí rozpočet i s podporou vlády, a my určitě nebudeme ti, kteří by tuhle vládu rozbili,“ řekl Huliak v pořadu Otvorene s Annou Vargovou.

Huliak tvrdí, že kdyby Národná koalice získala ministerské křeslo pro sebe, zasedl by na něj nominant strany, nikoli jeden z trojice odpadlíků. Finální dohoda mezi odpadlíky a premiérem je prozatím v nedohlednu.

Huliak přichází s řešením

V pátek Huliak ve svém příspěvku na sociální síti telegram popsal, jak by podle něj mohlo vypadat řešení krize uvnitř koalice. „Jelikož Andrej Danko problém neumí vyřešit, přicházíme s návrhem, jak ukončit Dankovo vydírání,“ napsal.

„Do NR SR se za SNS dostal pouze jeden člen, a to Andrej Danko. Ostatní poslanci parlamentu za SNS, Milan Garaj, Dagmar Kramplová, Karol Farkašovský a Adam Lučanský, jsou jenom náhradníci. Navíc Adam Lučanský není členem SNS, nominovala ho strana Slovenský PATRIOT“ připomněl Huliak.

Řešení situace by podle něj spočívalo v tom, že by se členové exekutivy, kteří byli zvoleni za SNS, vrátili z ministerstev zpátky do NR SR. „Komfortním řešením pro koalici je návrat Tomáše Taraby, Štefana Kuffu, Filipa Kuffu a Martiny Šimkovičové do poslaneckých lavíc, tím pádem by klub SNS zanikl a mohl by vzniknout klub nezávislých poslanců“ uvedl s tím, že koalice by bez Danka disponovala 78 poslanci.

Dále adresoval předsedovi SNS ostrý vzkaz: „Pokud je Andrej Danko, jak sám o sobě tvrdí, dobrým přítelem Roberta Fica, mohou si ho recipročně ‚adoptovat‘ do poslaneckého klubu Smer-SD.“ Na závěr svého prohlášení dodal, že by si Národná koalícia dovedla představit na postu podpředsedu NR SR namísto Andreje Danka Tomáše Tarabu, který by podle něj „vedl parlament střízlivějším způsobem“.