Ficova vláda v nesnázích. Koalice visí na šňůře od Huliakových kalhot

Situace kolem odpadlíků z poslaneckého klubu SNS se začala vyostřovat již začátkem října, když Huliak po boku poslaneckých kolegů Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka na tiskové konferenci oznámil ambici změnit název poslaneckého klubu SNS na SNS – Národná koalícia / Nezávislí kandidáti, což by jim umožnilo lépe prosazovat identitu strany, které jsou součástí.

Huliak tehdy deklaroval, že poslanci kolem něj neodcházejí z poslaneckého klubu a i nadále podporují vládní koalici. Zároveň vyjádřil podporu kandidátovi z koaličního Hlasu při volbě nového předsedy Národní rady Slovenské republiky (NR SR). Předseda SNS Andrej Danko v této souvislosti mluví o zradě ze strany Huliaka.

EuroZprávy.cz již informovaly o dění na půdě slovenského parlamentu ohledně dlouhodobě neobsazeného postu předsedy NR SR. Tento post původně zastával současný prezident Peter Pellegrini, který před odchodem do prezidentského paláce dočasně pověřil svými kompetencemi tehdejšího kolegu z Hlasu, místopředsedu NR SR Petera Žigu. Podle koaliční smlouvy by tento post měl patřit Hlasu, ovšem SNS upozorňuje na narušení rovnováhy sil v důsledku odchodu Petera Pellegriniho z parlamentu a na předsednické křeslo si začal dělat nárok Danko.

Kdo je Rudolf Huliak?

Rudolf Huliak, předseda menší politické strany Národná koalícia / Nezávislí kandidáti a starosta obce Očová, se dostal do povědomí veřejnosti i díky šíření různých kontroverzních vyjádření a konspiračních teorií. „V jednom ze svých videí na Facebooku mluví o oběšení lidí, kteří stáli za studií o počtu medvědů na Slovensku, a jmenuje v této souvislosti ochranáře Mariána Hletka, spoluautora studie, který byl v minulosti také členem zásahového týmu pro medvěda hnědého,“ píše Denník N. Od jeho prohlášení se v minulosti distancovala i Slovenská myslivecká komora.

Huliak rovněž prohlásil, že kdyby vedl Slovensko, jeho první zahraniční cesta by vedla do Moskvy, kam by šel odprosit za pomoc, kterou Slovensko poskytlo Ukrajině. Na sociální síti také sdílel fotografii s členy prokremelské motorkářské skupiny Brat za Brata.

O rozruch se postaral i v září, kdy nazval opoziční poslankyni z hnutí Progresívne Slovensko (PS) Lucii Plavákovou „sukou“ kvůli jejímu příspěvku z rozpravy týkající se umělého přerušení těhotenství.

Do parlamentu se, společně se svými stranickými kolegy Pavlem Ľuptákem a Ivanem Ševčíkem, dostal skrze kandidátku SNS, kde si vysloužil 58 875 preferenčních hlasů, což ho katapultovalo z posledního místa kandidátky až do poslaneckých lavic NR SR.

Huliak se pokoušel dostat do parlamentu již v roce 2020, kdy figuroval na kandidátce krajně pravicové ĽSNS pod vedením Mariana Kotleby, avšak neúspěšně. Po volbách ho SNS nominovala na funkci minstra životního prostředí, ale tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová tuto nominaci odmítla.

Před loňskými volbami do NR SR Danko avizoval „spojování pronárodních sil“ pod záštitou jeho strany, v důsledku čehož se na její kandidátce objevili kromě již zmíněné Národní koalice i jiné, podobně smýšlející politické subjekty.

O přízeň voličů se na kandidátce ucházel i současný ministr životního prostředí a místopředseda vlády Tomáš Taraba, který před vstupem na kandidátku pozastavil členství ve straně Život – národná strana, jíž dříve předsedal. Do parlamentu se dostal také Roman Michelko, který v minulosti kandidoval za stranu Vlasť vedenou bývalým předsedou Nejvyššího soudu SR Štefanem Harabinem.

Na kandidátce se nacházeli i kandidáti známí zejména z konspiračních médií, jako například současný vládní zmocněnec pro prošetření pandemie Peter Kotlár nebo současná ministryně kultury Martina Šimkovičová. Díky této „de facto“ koalici si SNS zajistila účast v parlamentu bez potřeby dosáhnout zvýšeného kvora pro kandidující koaliční seskupení.

Koncem října Huliak otočil

Koncem října skupina poslanců kolem Huliaka otočila a ohlásila svůj odchod z poslaneckého klubu SNS s tím, že budou působit v NR SR jako nezařazení poslanci. Podle Huliaka začali být poslanci z Národní koalice „ignorováni“ a „absolutně odpojení“ od dění v klubu. Huliak zároveň prozradil, že jim byl zamezen vstup na koaliční rady.

Huliak adresoval kritiku i Tarabovi, který podle něj má ve vztahu k ministerstvu životního prostředí „neodborný diletantský přístup“. Ten zařídil výměnu na postu ředitele Státní ochrany přírody SR, který zastával nominant Národní koalice Štefan Kysel. Na Huliakovu kritiku reagoval Taraba v televizi TA3, kde prohlásil, že Národná koalícia se podle něj snaží oslabit SNS. Dodal, že se nehodlá „plazit se s igelitkou peněz před třemi odpadlíky proto, aby si zajistil jejich podporu pro koaliční zákony“.

Po odchodu huliakovců z poslaneckého klubu SNS hrozil rozpad. Tento scénář odvrátil koaliční Smer, a to zcela netradičním způsobem. Poslanecký klub posílil Dušan Muňko, dlouholetý poslanec a zakládající člen Smeru. Oznámil to na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter, který Muňkův přestup popsal jako „hostování“, přičemž i nadále zůstává členem Smeru. Bez poslance Muňka by SNS měla pouze sedm poslanců, což by znamenalo automatický zánik jejího poslaneckého klubu.

Koalici poprvé chyběla většina, situaci začal řešit i Fico

Minulý týden vládní koalice dočasně přišla o parlamentní většinu kvůli bojkotu ze strany Národní koalice, která tímto krokem reagovala na odvolání Štefana Kysela z ministerstva životního prostředí. Hlasování se ze zdravotních důvodů nezúčastnil ani koaliční poslanec Jan Blcháč (Hlas), v důsledku čehož počet koaličních poslanců klesl na 75, což učinilo parlament neusnášeníschopným.

Ve středu huliakovci dočasně přerušili svůj protest a zúčastnili se hlasování o návrhu zákona, který by školám ukládal povinnost získat informovaný souhlas od rodičů k výuce témat nad rámec školního programu.

Národná koalícia se rozhodla přitvrdit, když ve středu Huliak nastínil požadavek, aby jeho strana měla vládní křeslo. „Vyjádřili jsme zájem o účast na vládě. Pokud se máme podílet na této vládě, je logické, že chceme mít i člena vlády,“ řekl Huliak proDenník N. Podle jeho slov je pro něj prioritou ministerstvo životního prostředí. Zmínil i požadavek, který by spočíval v sepsání memoranda s vládní koalicí.

„Slovenské národní straně jsme přinesli 110 tisíc hlasů, postarali jsme se o to, aby se dostala do parlamentu, postarali jsme se o to, aby dostala tři ministerstva,“ argumentuje v rozhovoru pro Aktuality.sk.

„Národná koalícia neprošla volbami a musíme s nimi pracovat jako s třemi nezávislými poslanci,“ uvedl však premiér Fico po jednání s rebelujícími poslanci, kteří mu podle něj přislíbili podporu vlády. Zmínil, že formát spolupráce mezi vládní trojkoalicí a trojicí poslanců bude upřesněn. Následně dodal, že jestli zachytí informace o kupování poslanců (netýká se pouze poslanců kolem Huliaka, pozn. red.), nasadí všechny tajné služby.