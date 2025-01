Úředníci obeznámení se situací pod záštitou anonymity odhadli, že z odhadovaných 11 tisíc nasazených Severokorejců v Kurské oblasti na západě Ruska byly ztraceny asi čtyři tisíce osob. Tento údaj zahrnuje padlé, zraněné, nezvěstné a zajaté. Do poloviny ledna podle BBC zemřelo až tisíc z těchto ztracených osob.

Navíc se předpokládá, že KLDR do poloviny března vyšle na bojiště ještě další vojenský personál, který by podle serveru Ukrainska Pravda měl „udržet současné tempo a intenzitu pěchotních útoků v Kurské oblasti“.

„Severní Korea možná plánuje vyslat na Ukrajinu další jednotky a do Ruska vojenské vybavení. To by mohlo znamenat buď rotaci stávajícího personálu, nebo nasazení dalších jednotek,“ informovala jihokorejská rozvědka.

Ukrajincům se doposud podařilo zajmout pouze dva severokorejské vojáky. O několik dní později jeden z nich prozradil, že ani nevěděl, proti komu bude bojovat.

Když se ukrajinští vojáci z 95. výsadkové brigády pokoušeli zajmout dalšího Severokorejce, údajně v pokusu vyhnout se zajetí narazil hlavou do betonového sloupu a ztratil vědomí.

Jen Ukrajinské síly pro speciální operace (SOF) v blízkosti fronty v Kurské oblasti, kde přebíraly zajatce, zabily 21 severokorejských vojáků a dalších 40 jich zranili.