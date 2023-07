Válka na Ukrajině: Ve Lvově zemřeli při útoku nejméně čtyři lidé. Bachmut je zřejmě obklíčen

Ruské síly ve čtvrtek ráno zaútočily na západoukrajinský Lvov. „Nejméně tři lidé byli zabiti a osm dalších zraněno,“ sdělili tamní představitelé. „Záchranné týmy pracují na záchraně životů,“ doplnil náčelník lvovské oblastní správy Maksym Kozytskyi. Později byly zveřejněny informace i o čtvrté oběti.

„V současné době pracujeme v sutinách. Samozřejmě jsou tam zranění a mrtví. Takto se do Lvova dostal ruský svět. Podívejte se na výsledek ruského světa. Byl to přímý zásah do obytné budovy,“ poukázal Kozytskyi.

Podle starosty Lvova Andrije Sadového pod troskami mohou být ještě další lidé. „Mnoho pokojů, bytů bylo poškozeno, okna v mnoha budovách byla vyhozena do povětří a mnoho aut bylo poškozeno,“ zdůraznil přímo na místě útoku, píše CNN.

„V současné době na místě pracují veřejné služby a ministerstvo pro mimořádné situace. Pod sutinami se mohou nacházet další lidé. Jak vidíte, situace je nesmírně složitá. Budovy jsou vážně poškozené,“ dodal Sadovyj.

Lvov leží několik desítek kilometrů od polských hranic a během války byl většinou ušetřen bombardování, které se během ruské invaze odehrává na většině ukrajinského území.

Posuny na frontě

Ukrajinské síly postoupily u obce Berchivka asi 6 kilometrů severozápadně od Bachmutu a u Jahidne, který leží dva kilomety od tohoto města. „Ukrajinské síly vytvořily nové pozice severně od Opytne podél fronty Avdijivka-Doněck,“ uvedl ukrajinský poslanec Jurij Mysjagin podle Institutu pro studium války (ISW). Opytne se nachází šest kilometrů severozápadně od Doněcku.

Podle informací z ruských zdrojů ukrajinské síly vedly útoky ve směru Lyman v Luhanské oblasti, Bachmut a rovněž podél fronty Avdijivka-Doněck. „Ukrajinské síly od zahájení protiofenzívy 4. června osvobodily devět osad a 160 kilometrů čtverečních území,“ popsal zástupce náčelníka operačního oddělení generálního štábu Oleksij Hromov.

Záběry zveřejněné na twitteru uživatelem temsu_walling ukazují údajné využití plamenometů v okolí města Avdijivka.

Na západě Záporožské oblasti a podél administrativní hranice mezi Záporožskou a Doněckou oblasti „postoupila (ukrajinská vojska) o 5 kilometrů na území kontrolované Ruskem,“ dodal Hromov.

Ukrajinské síly během včerejšího dne zasáhly muniční sklad v Makiivce v Doněcké oblasti, asi jen 6 kilometrů severovýchodně od hlavního města oblasti. „Ukrajinské síly zasáhly ruský sklad pohonných hmot a maziv v Makiivce a pravidelně podnikají raketové údery na týlové ruské cíle na Ukrajině,“ vylíčil jeden z ruských vojenských blogerů vystupující na telegramu pod jménem Igor Ivanovič Strelkov.

Záběry z exploze v Makiivce sdílel na twitteru mluvčí ukrajinského resortu zahraničí Oleksandr Ščerba.

„Naše jednotky nejsou schopny útočit kvůli nedostatku sil a prostředků, takže nepřítel bude ještě dlouho držet strategickou iniciativu,“ přiznal. „Probíhají boje na levém břehu Dněpru u Antonivského mostu v Chersonské oblasti. Nepřátelské předmostí je značně zmenšeno, ale není zlikvidováno. Nepřítel nadále tvrdě útočí severně a jižně od Bachmutu,“ pokračoval bloger.

Podle náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarové jsou ruské jednotky v Bachmutu v pasti. „Nemůžou se volně pohybovat a nemůžou město opustit,“ zdůraznila.

Rusové použili chemické zbraně

Náčelník služby pro styk s veřejností Velitelství sil územní obrany ukrajinských ozbrojených sil Oleksij Dmytrashkivskyj včera informoval, že ruské jednotky začaly intenzivně využívat chemické zbraně proti ukrajinským vojákům v okolí Bachmutu.

Upozornil na používání chemického prvku Lewisit. Poznamenal, že již existují oběti tohoto chemického prvku. „Situace je v oblasti Bachmut obtížná. Nepřítel stále častěji používá chemické zbraně. Při dělostřelecké palbě se například používá prvek dříve nazývaný Lewisit,“ řekl Dmytroshkivskyj. „Jeho příznaky jsou nevolnost, zvracení a ztráta vědomí,“ dodal.

Lewisit je extrémně toxická sloučenina, která patří mezi deriváty trojmocného arsenu. V důsledku Úmluvy o chemických zbraních bylo jeho používání jako bojového plynu zakázáno od roku 1993. Lewisit je zařazen do seznamu 1, který reguluje výrobu a obchod nebezpečných látek. Upozornily na to ve středu večer EuroZprávy.cz.

Včera Ukrajinci zasáhli ruské území

Místní úřady v Bělgorodské a Kurské oblasti informovaly o ukrajinském ostřelování z brzkého středečního rána. Během něj byl zraněn minimálně jeden člověk. Zasaženy měly být obydlené oblasti vzdálené asi 400 kilometrů od sebe.

Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov zmínil, že se pod mušku ukrajinských raketometů Grad dostalo město Valujki. „Systémy protivzdušné obrany sestřelily tři cíle a jeden bezpilotní letoun,“ uvedl. V souvislosti s útokem byla hospitalizována jedna žena se střepinovým zraněním hrudníku. Poškozeno mělo být osm soukromých domů a elektrické rozvodny.

Ukrajinské rakety dvanáctkrát zasáhly obec Tetkino v Kurské oblasti. „Byla těžce poškozena škola,“ řekl gubernátor oblasti Roman Starovoit. „S její obnovou začneme co nejdříve. Poškozen byl také jeden dům. Majitelům určitě pomůžeme,“ napsal na telegramu. Oběti na životech popřel, stejně tak nebyl nikdo zraněn.