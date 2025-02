Vance přirovnal evropské lídry k tyranům z dob studené války. Ti konečně zareagovali

Ve svém projevu Vance poukázal na to, že v některých evropských státech dochází k zásahům do volebních procesů a omezování svobody projevu. „Když vidíme evropské soudy rušit volby a vysoce postavení činitelé hrozí zrušením dalších, musíme si položit otázku, zda se opravdu držíme dostatečně vysokých standardů,“ uvedl americký viceprezident.

Odkazoval tím na nedávné kontroverze v několika evropských zemích, kde soudy nebo vládní orgány zpochybňovaly platnost voleb či zasahovaly do jejich průběhu. Konkrétní země však ve své řeči nejmenoval.

Vance ve svém projevu připomněl, že během studené války se Evropa rozdělila na dva bloky – na státy hájící svobodu a demokracii a na ty, které se uchýlily k totalitním praktikám. „Během studené války stáli obránci demokracie proti mnohem tyranštějším silám na tomto kontinentu,“ řekl.

Dále zdůraznil, že diktatury východního bloku se vyznačovaly systematickou cenzurou, uzavíráním kostelů a potlačováním politických disidentů. „Podívejme se na stranu, která cenzurovala oponenty, zavírala kostely a rušila volby. Byli to ti dobří? Rozhodně ne. A díky Bohu, že prohráli studenou válku,“ prohlásil.

Viceprezident následně zpochybnil, zda se demokracie v Evropě skutečně prosadila tak, jak se předpokládalo po pádu železné opony. „Nemůžete lidem vnucovat, co si mají myslet, co mají cítit nebo čemu mají věřit... Bohužel, když se dnes podívám na Evropu, někdy už není tak jasné, co se vlastně stalo s některými vítězi studené války,“ uvedl Vance v závěru svého vystoupení.

Tato slova naznačují, že podle Vanceho Evropa možná nezvládla svůj přechod k plnohodnotné demokracii a v některých ohledech se vrací k autoritářským tendencím. Jeho kritika přichází v době, kdy jsou vztahy mezi USA a Evropou napjaté, zejména kvůli Trumpově rozhodnutí jednat s Ruskem o Ukrajině bez konzultace se spojenci.

Vanceho ostré výroky vyvolaly pobouření mezi evropskými politiky. Německý ministr zahraničí Annalena Baerbocková jeho komentáře podle CNN označila za „neopodstatněné a urážlivé“, zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron podle zdrojů z Elysejského paláce považuje Vanceho slova za „zásah do evropských záležitostí, který nemá žádný reálný základ“.

Britský premiér Keir Starmer se k projevu zatím oficiálně nevyjádřil, ale britská média citují nejmenované vládní činitele, kteří Vanceho slova vnímají jako „další signál, že Amerika se pod Trumpovou administrativou vzdaluje Evropě“.

Mnichovská bezpečnostní konference se tak stala dějištěm jednoho z nejvýraznějších projevů amerického představitele vůči Evropě za poslední roky. A zdá se, že diplomatické napětí mezi Spojenými státy a jejich tradičními spojenci jen dále roste.