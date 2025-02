Řekneme to jasně: Gaza je domovem Palestinců. Evropa rázně zareagovala na Trumpův plán

Francie prostřednictvím svého ministerstva zahraničí zopakovala svůj nesouhlas s jakýmkoli nuceným přesídlením Palestinců. Mluvčí ministerstva varoval, že takový krok by představoval „závažné porušení mezinárodního práva, útok na legitimní aspirace Palestinců a zásadní překážku pro řešení ve formě dvou států.“

Podobně se vyjádřilo i Německo. Šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková plán USA jednoznačně odmítla a zdůraznila, že Gaza, stejně jako Západní břeh Jordánu a Východní Jeruzalém, patří Palestincům. „Vyhnání palestinského civilního obyvatelstva z Gazy by bylo nejen nepřijatelné a v rozporu s mezinárodním právem, ale vedlo by také k dalšímu utrpení a nové vlně nenávisti,“ varovala.

Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares Bueno byl ve svém stanovisku rovněž nekompromisní. „Chci to říci zcela jasně: Gaza je domovem palestinských obyvatel Gazy a ti tam musí zůstat,“ citovala ho agentura Reuters.

Velká Británie k Trumpovu plánu zaujala smíšený postoj. Ministr zahraničí David Lammy sice uznal, že Gaza je v troskách, jak americký prezident tvrdí, ale zároveň zdůraznil, že Spojené království se nadále staví za řešení ve formě dvou států. Britský premiér Keir Starmer v Dolní sněmovně prohlásil, že příměří v regionu musí být udrženo a Palestinci se musí mít možnost vrátit domů a obnovit své komunity. „Musí jim být umožněno obnovit své domovy a my bychom jim v tom měli pomáhat na cestě k řešení dvou států,“ uvedl Starmer.

Trumpův návrh tak narazil na silný odpor klíčových evropských hráčů, kteří trvají na tom, že jakékoli řešení konfliktu musí respektovat práva Palestinců a mezinárodní právo.

Trump dnes prohlásil, že Spojené státy „převezmou kontrolu“ nad Pásmem Gazy a nevyloučil možnost nasazení amerických vojáků k zajištění bezpečnosti v oblasti. Podle Trumpa by Gaza mohla být přeměněna na „riviéru Blízkého východu“, zatímco palestinské obyvatelstvo by bylo přesídleno do jiných zemí, například do Egypta nebo Jordánska.

Jeho návrh vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Zejména arabské státy reagovaly s nepochopením a odmítavě. Saúdská Arábie znovu potvrdila svůj „neochvějný“ závazek k vytvoření nezávislého palestinského státu a zdůraznila, že normalizace vztahů s Izraelem je podmíněna zárukami pro Palestince. Dva nejmenovaní arabští představitelé označili Trumpova slova za „těžko pochopitelná a nepřijatelná“.

Palestinské hnutí Hamás označilo návrh za „recept na chaos a napětí v regionu“. Podle představitelů tohoto hnutí by se žádné plány na přesídlení obyvatelstva nemohly uskutečnit. Palestinci, kteří se po měsících bojů vrátili do svých zničených domovů, Trumpovy výroky kategoricky odmítají. „I když je můj dům zničený, chci se vrátit domů. Je to můj domov, moje zem,“ řekla CNN obyvatelka Gazy Nadia Qassemová.

Americký Senát reagoval na Trumpovy návrhy rozdílně. Zatímco někteří republikánští senátoři se k tématu nevyjádřili nebo byli zdrženliví, demokratičtí senátoři označili plán za „nebezpečný“ a „šílený“. Naopak krajně pravicoví izraelští politici Trumpův návrh přivítali. Poslanec Itamar Ben Gvir prohlásil, že prezidentovo vyjádření potvrzuje jeho dlouhodobé postoje ohledně Gazy.

Trumpovy výroky přicházejí v době, kdy se desítky tisíc Palestinců vracejí do svých domovů po příměří uzavřeném v lednu. Mnozí navzdory rozsáhlé destrukci odmítají odejít. „Zůstanu v Gaze, i kdyby to bylo těžší než dosud,“ řekl CNN Khamis Imarah. „Tato země není jen naše, patřila našim prarodičům a jejich předkům. Jak bych ji mohl opustit?“