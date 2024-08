VIDEO: Děsivé záběry z Ukrajiny. Rusové založili požár v Záporožské jaderné elektrárně

Záběry byly podle Zelenského pořízeny z Nikopolu. "Ruští okupanti založili požár v areálu Záporožské jaderné elektrárny," uvedl ukrajinský prezident na sociální síti X, kde zveřejnil video.

Radiační hodnoty jsou podle něj v normě. "Dokud si ruští teroristé udrží kontrolu nad jadernou elektrárnou, situace nebude a ani nemůže být normální. Od první chvíle, kdy ji ovládli, Rusko využívá Záporožskou jadernou elektrárnu k vydírání Ukrajiny, celé Evropy a světa," poznamenal.

"Čekáme na to, jak bude svět reagovat, jak bude reagovat MAAE. Rusko za to musí nést zodpovědnost. Pouze ukrajinská kontrola nad Záporozškou JE bude zárukou návratu do normálu a k úplné bezpečnosti," dodal Zelenskyj.

Záporožská elektrárna má šest bloků a výkon 6000 megawattů a je od prvních dnů ruské invaze, která vypukla 24. února 2022, pod kontrolou ruských jednotek. Jde o nejvýkonnější zařízení svého druhu v Evropě. Elektrárna se během konfliktu opakovaně stala terčem ostřelování, ze kterého se navzájem obviňovaly obě strany.

Na území dnešní Ukrajiny se ještě za dob Sovětského svazu stala nejhorší jaderná havárie v historii lidstva. 26. dubna 1986 došlo k přehřátí, protavení a výbuchu čtvrtého reaktoru Černobylské jaderné elektrárny.