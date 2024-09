Vítězný plán pro Ukrajinu? První ho bude znát Biden, naznačil Zelenskyj

Česko zasáhnou od čtvrtka do neděle extrémní srážky, které mohou způsobit velké povodně. Vyplývá to z dnes vydané výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejhorší bude situace ve východní polovině republiky, která se na výstražné mapě zbarvila do červené barvy. Ta značí extrémní stupeň nebezpečí.