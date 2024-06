Volby do EP v Rakousku zřejmě vyhrála krajní pravice

Vyplývá to z prognózy zveřejněné v 17:00, kterou pro agenturu APA a televize ORF a Puls 24 vypracovaly instituty FORESIGHT a ARGE Wahlen.

Podle této prognózy, s možnou odchylkou 2,5 procentního bodu a na základě průzkumu mezi přibližně 3600 voliči, získala FPÖ 27 procent hlasů a šest mandátů.

O druhé místo soupeří lidovci (ÖVP) se ziskem 23,5 procenta hlasů a sociální demokraté (SPÖ) s 23 procenty. Obě strany by měly získat po pěti mandátech.

Zelení a liberální strana NEOS získali shodně po 10,5 procenta hlasů, což jim přináší dva mandáty.

Komunistická strana Rakouska (KPÖ) se teoreticky může dostat do EP, pokud by dosáhla na tři procenta hlasů. Pokud by se KPÖ dostala do EP, FPÖ by měla pouze pět mandátů místo šesti.

V předchozích volbách do EP konaných 26. května 2019 zvítězila ÖVP se ziskem 34,55 procenta hlasů před SPÖ (23,9 procenta) a FPÖ (17,2 procenta). Na čtvrtém místě skončili Zelení (14 procent) před stranou NEOS (8,44 procenta).