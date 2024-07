Volby v USA: Harrisová je podle průzkumů nadále před Trumpem

Třídenní průzkum, který skončil v neděli, ukázal, že Harrisovou podporuje 43 procent voličů, zatímco Trumpa by volilo 42 procent dotázaných. Statistická chyba tohoto průzkumu činí 3,5 procentního bodu.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová si v posledních deseti dnech upevnila svoji pozici pravděpodobné demokratické kandidátky poté, co prezident Joe Biden oznámil, že se nehodlá zúčastnit voleb.

Průzkum ukázal, že registrovaní voliči preferují Trumpův přístup v otázkách ekonomiky, migrace a kriminality, zatímco Harrisovou vnímají jako dobrou kandidátku pro oblast zdravotní péče.

Průzkum probíhal online od 26. do 28. července a zúčastnilo se ho 1025 dospělých Američanů, z nichž 876 byli registrovaní voliči.



V online průzkumu institutu Ipsos pro agenturu Reuters zveřejněném před týdnem by 44 procent voličů podpořilo Harrisovou, zatímco Trumpa by volilo 42 procent Američanů.

Data ukazují, že 56 procent registrovaných voličů souhlasí s tvrzením, že 59letá Harrisová je "inteligentní a schopná čelit výzvám". O Trumpovi, který je 78 let starý, si to myslí 49 procent dotázaných, zatímco Bidena takto hodnotí jen 22 procent voličů.

V průzkumu z 15. a 16. července měli Harrisová a Trump shodnou podporu 44 procent. V dřívějším průzkumu z 1. a 2. července měl Trump náskok jednoho procentního bodu. I zde byla statistická odchylka tři procentní body.