Vynesení rozsudku nad Trumpem odloženo. Trest se dozví až jako prezidentský kandidát

Novým termínem vynesení rozsudku je 18. září. Soud toto rozhodnutí odůvodnil posuzováním možného vlivu vyjádření amerického Nejvyššího soudu o prezidentské imunitě.

Rozhodnutí tak padne po Celonárodním setkání Republikánské strany, které se uskuteční 15. až 18. července a Trump na něm oficiálně přijme nominaci jako kandidát strany v letošních prezidentských volbách.

Vynesení rozsudku v případě obvinění ze zločinu padělání obchodních záznamů bylo v New Yorku původně plánováno na 11. července. Trump v případě odmítá jakoukoli vinu.

Nejvyšší soud v pondělním vyjádření udělil prezidentům rozsáhlou imunitu a žalobcům zároveň zakázal uvádět oficiální kroky prezidentů jako důkazy porušení zákona, kterého se dopustili soukromě.

Trump už dříve na Fox News uvedl, že by přijal případný trest, ať už by šlo o domácí či opravdové vězení. Podle republikánského politika by to ale nejspíš nepochopila veřejnost. Trump bez bližších detailů prohlásil, že by mohlo jít o zlomový okamžik.

Porota newyorského soudu uznala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby, ačkoliv exprezident vinu popírá. Soudce Juan Merchan měl 11. července na základě rozhodnutí poroty vynést rozsudek.

Trump vyjádřil nesouhlasil s rozhodnutím poroty na sociální síti Truth Social. "Hon na čarodějnice! Pokud se toto může stát mně, může se to stát každému!" napsal.

Pornoherečka Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová v rozhovoru pro britský bulvární deník The Mirror prohlásila, že by Trump měl být odsouzen k odnětí svobody, pokud ho soud uznal vinným.

"Myslím si, že by měl být odsouzen do vězení a k nějakým veřejně prospěšným pracím pro méně šťastné anebo jako dobrovolník v azylovém domě pro ženy," řekla herečka z filmů pro dospělé zmíněnému deníku.