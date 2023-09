Vyostřená kampaň na Slovensku přerůstá hranici fyzického násilí. Kandidát za OĽaNO musel odstoupit

Video, kde bývalý kandidát OLaNO Tomáš Holkovič udeřil jiného muže, sdílel na sociální síti Instagram šéf slovenského serveru Aktuality.sk Peter Bardy.

Incidentů během víkendu proběhlo hned několik, lídr strany OĽaNO Matovič o nich informoval na svém facebookovém profilu. „Kaliňák spustil vlnu násilí. Včera fyzicky v Trnavě napadl agresivní smerák (podpůrce strany SMER-SD, pozn. red.) dvě naše sympatizantky a následně přímo kandidátku Majku Benovú. Přitom kopal do Fiatu a pomačkal mu plechy. Policie ho zadržela,“ vylíčil .

Násilná šarvátka z Bratislavy stála Holkoviče místo. „V tu samou chvíli na Petržalce přišli k Raptoru dva další útočníci. Evidentně v Raptoru hledali mě. Když mě nenašli, jeden z nich opakovaně plival do tváře a úst Tomáše Holkoviča. Tomáš to neustál, což by asi ustál málokdo, dal vagabundovi dvě otcovské, a vzdal se kandidatury,“ pokračoval Matovič.

„Držte nám, prosím, palce, neboť je velmi těžké zvládat činy primitivů, které nabádají k násilí přímo vrcholní představitelé smerácké mafie,“ dodal šéf OĽaNO.

Předvolební průzkumy prozatím dávají na první místo stranu SMER-SD bývalého premiéra Fica. V závěsu se drží Progresívne Slovensko. Podle serveru Aktuality.sk se na základě dat z výzkumu strany OĽaNO a Sme rodina ani nedostanou do Národní rady.