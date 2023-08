Wagnerovci přešli pod přímé velení Putina, tvrdí Morawiecki

"Dohled nad Wagnerovou skupinou nyní přešel přímo na prezidenta Putina. (Skupina) je pod přímou kuratelou Putina a jeho lidí a bude se využívat ještě více než dříve, nebo alespoň ve stejném rozsahu jako dříve, a to jako nástroj provokací, vydírání a různých druhů obtěžování s cílem narušit bezpečnostní politiku a destabilizovat země sousedící s Ruskem a Běloruskem," řekl Morawiecki.

Na tiskové konferenci ve Varšavě tak reagoval na otázku, co by údajná Prigožinova smrt znamenala pro bezpečnost Polska. "Wagnerova skupina se dostává pod Putinovo vedení. Ať si každý sám odpoví na otázku, zda to bude hrozba větší nebo menší… Pro mě je to řečnická otázka," dodal.

Prigožin byl údajně na palubě soukromého letadla, které se ve středu zřítilo v Tverské oblasti severně od Moskvy. Pád letadla podle informací ruských úřadů a médií nepřežil nikdo z celkem deseti pasažérů. Jeho smrt je ale stále předmětem spekulací. Na palubě letadla se měl mimo jiné nacházet i zakladatel Wagnerovy skupiny Dmitrij Utkin.

Spekulace o osudu wagnerovců sílí, názory na něj se ale liší. Britská rozvědka v pátek ráno na sociální síti X připustila možný extrémně destabilizující efekt Prigožinovy pravděpodobné smrti na Wagnerovu skupinu. "Jeho osobní vlastnosti, jako je hyperaktivita, výjimečná drzost, snaha o dosažení výsledků a extrémní brutalita, byly pro Wagnera typické a je nepravděpodobné, že by se jim vyrovnal nějaký jeho nástupce," píše.

Podle Britů neexistuje jednoznačný důkaz, že byl na palubě. Jeho smrt ale pokládá za velmi pravděpodobnou. "Je známo, že uplatňuje mimořádná bezpečnostní opatření. Je však velmi pravděpodobné, že je skutečně mrtvý."

"Smrt Prigožina by měla téměř jistě hluboký destabilizující dopad na skupinu Wagner. Wagnerovo velitelské vakuum by ještě umocnily zprávy, že zemřel také zakladatel a polní velitel Dimitrij Utkin a šéf logistiky Valerij Čekalov," dodává britská rozvědka komunikující prostřednictvím ministerstva obrany.