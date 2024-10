Washington Post uvádí, že Elon Musk v 90. letech krátce pracoval ilegálně v USA

Podle The Washington Post jihoafrický miliardář Elon Musk pracoval v 90. letech nelegálně ve Spojených státech při zakládání svého startupu. Musk přicestoval do Palo Alto v Kalifornii v roce 1995 s úmyslem navštěvovat Stanfordovu univerzitu, avšak nikdy se do postgraduálního programu nezapsal. Místo toho se zaměřil na vývoj softwarové společnosti Zip2, kterou v roce 1999 prodal za přibližně 300 milionů dolarů.

Noviny citovaly dva odborníky na imigrační právo, kteří uvedli, že Musk by se musel zapsat do denního kurzu, aby si jako student udržel platné pracovní povolení. Podle dvou jeho bývalých spolupracovníků jej získal kolem roku 1997.

Musk nereagoval na žádosti o komentář zaslané čtyřem jeho společnostem – SpaceX, Tesla, sociální síti X a The Boring Company – ani Muskův právník Alex Spiro.

Sám Musk v podcastu z roku 2020 citovaném WP řekl, že je v USA legálně, ale "měl jsem dělat studentskou aktivitu". "Bylo mi dovoleno dělat práci, která vypadala, že podporuje cokoli," tvrdil.

Musk ale osobně reagoval v příspěvku na síti X (dříve Twitter) na Bidenova slova, že pracuje v USA nelegálně. "Takže TEĎ se stará o ilegály," napsal ironicky Bidenovi.

"Je snazší dostat se do této země jako vrah než jako nositel Nobelovy ceny. Proč? Pokud byste měli možnost mít ve svém týmu Stepha Curryho, samozřejmě byste ho vzali. Chceme, aby legální přistěhovalectví poctivých, tvrdě pracujících lidí bylo rychlé a snadné, a nelegální přistěhovalectví by mělo být obtížné. Tak by to mělo být," řekl Musk v jednom ze svých projevů.

Musk podpořil republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa v amerických volbách 5. listopadu. Údajně již daroval asi 119 milionů dolarů na podporu jeho kampaně.

Trump po léta vykresloval migranty jako vetřelce a zločince a během svého předsednictví v letech 2017–2021 podnikl přísné kroky k omezení legální i nelegální migrace. Pokud bude znovu zvolen, slibuje největší úsilí o deportaci v historii USA a pověří Muska vedením vládní komise pro efektivitu, kterou chce zřídit.

Ve svých příspěvcích na zmíněné síti X Musk často odsuzuje počet ilegálních přistěhovalců překračujících americké hranice z Mexika nebo opakuje zdiskreditované konspirační teorie.

Deník The Washington Post v pátek oznámil, že v nadcházejících amerických volbách nebude podporovat ani demokratku Kamalu Harrisovou, ani republikána Donalda Trumpa. Tento krok je významný, protože redaktoři novin více než třicet let stály za jedním z uchazečů z těchto stran o prezidentský úřad.