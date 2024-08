WHO očekává, že se opičí neštovice začnou v Evropě šířit

Světová zdravotnická organizace (WHO) Foto: Reprofoto ČT

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek potvrdila, že případ virové infekce opičích neštovic (mpox) ve Švédsku souvisí s vypuknutím nákazy v Africe. Podle WHO lze v Evropě během následujících dnů očekávat další případy typu Clade I. Uvedla to agentura Anadolu.