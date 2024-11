Opičí neštovice se v Evropě poprvé rozšířili mezi lidmi

První potvrzený případ mpox se týká osoby, která se vrátila do Británie ve druhé polovině října z Afriky, kde je nemoc endemická. Nakažení členové domácnosti i první pacient podstupují léčbu v londýnských nemocnicích. Susan Hopkinsová z UKHSA uvedla, že mpox se snadno přenáší v prostředí s blízkým kontaktem, což vysvětluje šíření v rámci jedné domácnosti.

Nemoc, která se poprvé objevila v západní a střední Africe před více než 50 lety, zaznamenala rozsáhlejší propuknutí v roce 2022, kdy se rozšířila do Evropy, USA a dalších částí světa. Současná vlna nákazy začala postupně ustupovat, přičemž v Evropě se v posledních měsících vyskytlo jen málo případů. Nicméně tři nedávné případy v Británii byly způsobeny novou variantou mpox, označovanou jako Clade 1b, která podle odborníků představuje vyšší riziko pro veřejné zdraví.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala evropské státy k rychlé reakci na novou variantu mpox. WHO upozorňuje, že mpox se může šířit prostřednictvím blízkého fyzického kontaktu, včetně sexuálních vztahů, a také sdílením uzavřených prostor. Dva nové případy v Británii jsou prvními lokálně přenesenými případy mimo Afriku od srpna 2024, kdy WHO vyhlásila mezinárodní stav ohrožení kvůli šíření této nové varianty.

Mpox se přenáší blízkým fyzickým kontaktem a jeho příznaky zahrnují vyrážky, horečku, zimnici, oteklé lymfatické uzliny, únavu a bolesti svalů, zad či hlavy. Onemocnění může také vyvolat respirační problémy. Úmrtí na mpox jsou v zemích s vyspělým zdravotnickým systémem vzácná. Podle zpráv byla varianta Clade 1b potvrzena i v dalších evropských zemích, konkrétně ve Švédsku a Německu.

Britské zdravotnické úřady nadále monitorují situaci a posilují opatření k omezení šíření mpox.