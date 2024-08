Útok na plynovody byl podle Hanninga výsledkem "dohody mezi nejvyššími představiteli Ukrajiny a Polska," uvedl ve čtvrtečním rozhovoru. Na základě jeho informací měla Varšava ukrajinskému týmu zajistit logistickou podporu.

Bývalý šéf německé tajné služby, August Hanning, který vedl německou tajnou službu do roku 2005, uvedl, že do útoku na plynovody byly zapojeny nejen ukrajinské, ale i polské tajné služby. Podle jeho slov šlo o dohodu mezi nejvyššími představiteli Ukrajiny a Polska, konkrétně mezi prezidenty Zelenským a Dudou. Hanning naznačil, že ukrajinská tajná služba provedla útok s výraznou logistickou podporou z Polska.

„Je jasné, že do toho byly zapojeny i polské tajné služby. Nemyslím si, že šlo jen o tajné služby, ale o to, že došlo k dohodě mezi nejvyššími představiteli Ukrajiny a Polska," řekl bývalý šéf tajné služby. „Útok zřejmě provedla ukrajinská tajná služba, a to díky silné logistické podpoře z Polska... Taková rozhodnutí jsou přijímána na nejvyšší úrovni a já věřím, že bylo dosaženo dohody... mezi Zelenským a prezidentem Dudou."

Tato obvinění mohou ovlivnit mezinárodní vztahy, i když situace kolem útoku zůstává nejasná. Varšava tato obvinění důrazně odmítla, přičemž místopředseda vlády Krzysztof Gawkowski prohlásil, že Polsko se na útoku nepodílelo a označil tvrzení za lež.

Moskva nevěří ve scénář, že by za útokem na plynovody Nord Stream stálo Polsko. Kreml považuje vzájemné obviňování evropských spojenců za nepřesvědčivé a pravděpodobně za snahu odvést pozornost od skutečných pachatelů. "Upřímně řečeno, nevím, kdo musíte být, abyste uvěřili informaci, že banda opilých ukrajinských potápěčů může vyhodit do povětří Nord Stream," uvedl první zástupce stálého představitele Ruska při OSN Dmitrij Polianskij v reakci na článek Wall Street Journal, s tím, že tento systém je složitý a nachází se v oblasti pečlivě sledované NATO.