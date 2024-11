Začíná být jasné, co čeká Kyjev. Trump oznámil jméno poradce pro Rusko a Ukrajinu

Kellogg by měl hrát klíčovou roli v případných jednáních o ukončení probíhající války na Ukrajině, pokud obě strany – Kyjev a Moskva – projeví ochotu jednat.

Trump během kampaně opakovaně sliboval ukončení války „hned první den v úřadu“, ale zatím neupřesnil, jak toho hodlá dosáhnout. Kellogg, známý svým tvrdým postojem k oběma stranám konfliktu, prosazuje diplomatická jednání jako jedinou cestu k ukončení bojů.

Kelloggovy názory na řešení ukrajinského konfliktu byly podrobně popsány v dokumentu, který zveřejnil think tank America First Policy Institute letos v dubnu. Ve svém návrhu Kellogg doporučil, aby Spojené státy podmínily další vojenskou a finanční podporu Ukrajině její účastí na mírových rozhovorech s Moskvou. Pokud by však Rusko odmítlo jednat, navrhl zvýšení pomoci Ukrajině.

Spolu s Fredem Fleitzem, bývalým šéfem štábu Národní bezpečnostní rady za Trumpovy první administrativy, Kellogg také navrhl odložení vstupu Ukrajiny do NATO jako způsob, jak přesvědčit Rusko k účasti na jednáních. Zároveň vyzval k vytvoření dlouhodobé bezpečnostní architektury pro obranu Ukrajiny.

V rozhovoru pro agenturu Reuters v červnu Kellogg uvedl, že plán prezentoval Trumpovi, který na něj reagoval pozitivně. „Netvrdím, že souhlasil se vším, ale dostali jsme zpětnou vazbu, která nás potěšila,“ řekl Kellogg.

Ukrajina zaujala diplomatický postoj k Trumpovi. Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v nedávném rozhovoru pro BBC uvedl, že Trump přistupuje k válce „velmi chytře“, když jasně deklaruje svůj cíl – ukončit konflikt – ale zároveň se vyhýbá detailům. „Trump bude poháněn jediným cílem: projevit svou sílu a vedení,“ řekl Kuleba.

Trump již hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který mu pogratuloval k volebnímu vítězství. Podle zdroje z ukrajinské prezidentské kanceláře šlo o „dobrý a dlouhý rozhovor“, ale nebyl to prostor pro řešení zásadních otázek.

Na druhé straně Trump vedl telefonický rozhovor i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, kterému připomněl významnou vojenskou přítomnost Spojených států v Evropě a vyzval ho, aby konflikt dále neeskaloval. Kreml ocenil Trumpovu snahu obnovit vztahy mezi oběma zeměmi a jeho ambice ukončit válku na Ukrajině, ale vyjádřil potřebu počkat na konkrétní kroky.

Kelloggova nominace jako zvláštního vyslance podléhá potvrzení Senátem, což může být náročný proces. Pokud bude schválen, čeká ho nelehký úkol – hledat kompromis mezi dvěma znesvářenými stranami a současně hájit zájmy Spojených států.

Trumpova administrativa bude čelit výzvě, jak udržet kontinuitu americké podpory Ukrajině, která v uplynulých letech obdržela rozsáhlou vojenskou a finanční pomoc, a přitom prosazovat diplomatická řešení, která by ukončila jednu z největších válečných krizí moderní doby.