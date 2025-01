Žádná dohoda. Netanjahu popřel tvrzení médií o příměří s Hamásem

Zatímco izraelská média, včetně The Times of Israel, informovala o možné dohodě, která by mohla být podepsána již večer a obsahovat počáteční výměnu 33 rukojmích, včetně žen, starších osob a zraněných, spolu s propuštěním palestinských vězňů, úřad premiéra tuto informaci označil za předčasnou.

Podle anonymních zdrojů z prostředí palestinských militantních skupin v Dauhá se však zdá, že Hamás a Islámský džihád dohodu schválily a informovaly zprostředkovatele o svém souhlasu.

Dohoda by měla zahrnovat příměří, částečné stažení izraelských jednotek z Gazy a otevření přechodu Rafáh pro humanitární pomoc. Vyjednávání o dalším postupu a propuštění zbylých rukojmích by mělo probíhat během této fáze.

Názory na tuto dohodu se v izraelské vládě rozcházejí, ale předpokládá se, že premiér má dostatečnou podporu k jejímu prosazení. Detaily zatím nebyly oficiálně potvrzeny, a situace zůstává dynamická.