Záhadné zmizení televizního lékaře Michaela Mosleyho objasněno. Policie objevila jeho tělo

Po čtyřdenním pátrání oznámily řecké úřady, že našly tělo Michaela Mosleyho, britského lékařského novináře a dokumentaristy, který zmizel minulý týden během výletu na ostrově Symi. Tělo bylo objeveno na pláži v Agia Marina, jak uvedl starosta Symi Eleftherios Papakalodoukas.

„Byl nalezen v oblasti Ayia Marina. Mohu potvrdit, že je to on,“ řekl deníku The Guardian místostarosta ostrova Nikitas Grillas.

Do pátrání po zmizelém Mosleym se zapojili hasiči, policisté, dobrovolníci, psi a drony. Řecká pobřežní stráž také přispěla svým úsilím. Mluvčí řecké policie, Constantina Dimoglidouová, uvedla, že starosta Symi identifikoval tělo podle modré košile, kterou Mosley nosil, a kterou zachytily bezpečnostní kamery. Sedmašedesátiletý novinář BBC dorazil na Symi v úterý na týdenní pobyt a ve středu odpoledne řekl přátelům, že se vrátí do svého ubytování ve městě Symi.

Mosleyho ostatky byly nalezeny během pátého dne mohutné pátrací operace.

Poté, co se doktor Mosley nevrátil domů po procházce dlouhé asi 3 kilometry, jeho manželka Clare Bailey Mosleyová v pátek nahlásila jeho pohřešování na policii. Pátrací akce se přesunula na sever směrem k Agia Marina, když se objevily záběry z bezpečnostních kamer ve vesnici Pedi, které naznačovaly přítomnost osoby, která vypadala jako Dr. Mosley, a nesla deštník. Terén na severu, nad Agia Marina, je výrazně členitější a nebezpečnější.

Během procházky neměl moderátor u sebe telefon a naposledy ho viděl svědek na autobusové zastávce v Pedi. "Je zničující ztratit Michaela, mého úžasného, zábavného, laskavého a brilantního manžela," uvedla manželka doktora Mosleyho podle BBC v prohlášení.

"Utěšujeme se tím, že se mu to málem podařilo. Udělal neuvěřitelný výstup, zvolil špatnou trasu a zhroutil se tam, kde ho rozsáhlý pátrací tým nemohl snadno vidět," dodala.

Britští diváci dlouhodobě hleděli na Dr. Mosleyho jako na autoritu v oblasti vědy a zdraví. Se svými radami bořil mýty o stravě, cvičení a spánku. Před televizní kariérou, kde moderoval populární zdravotní podcast BBC Just One Thing a pořad Trust Me, I'm A Doctor, byl Mosley vystudovaným lékařem.

Jeho tvůrčí činnost zahrnovala různé zdravotní a vědecké pořady pro televizi a experimentování v dokumentárních filmech, v nichž polykal parazity a zkoušel magické houby. Jeho největší úspěch však přišel s popularizací diety 5:2, formou přerušovaného půstu, která získala velkou popularitu. Roku 2002 byl dokonce nominován na cenu Emmy za seriál "The Human Face", který zkoumal vědu o kráse.

Poslední dva seriály realizoval s britskou stanicí Channel 4, které se zabývaly obezitou v Británii a výživou, která stojí za nakupováním potravin u běžných spotřebitelů. Letos cestoval po Británii se svou ženou, také lékařkou a sloupkařkou o zdraví, v interaktivní živé show zaměřené na zdravý životní styl.