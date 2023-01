Zelenská v Davosu předala dopis pro Si Ťin-pchinga s návrhy ke konci války

V projevu k účastníkům ekonomického fóra Zelenská řekla, že dopis adresovaný Siovi předá čínskému vicepremiérovi Liou Cheovi.

Ukrajinská první dáma také uvedla, že má dopisy i pro šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a švýcarského prezidenta Alaina Berseta. Posluchače vyzvala, aby více využili svého vlivu pro konec bojů na Ukrajině. Globální spolupráce je podle ní nutná k tomu, aby se nezhroutily životy lidí na celém světě, na jaké byly doposud zvyklí. Upozornila, že válka na Ukrajině má celosvětové dopady, které by se mohly zhoršit, pokud by byla její země poražena.

"Jak svět očekává, že dosáhne klimatické neutrality, když nedokáže ani zastavit vypalování celých ukrajinských měst. To je to, co Rusko dělá svým dělostřelectvem, raketami, íránskými drony," řekla Zelenská. Její manžel od začátku skoro jedenáct měsíců trvajícího konfliktu do zahraničí nejezdí, jedinou výjimkou byla jeho prosincová cesta do Washingtonu.

Reuters připomíná, že Zelenskyj svůj desetibodový mírový plán poprvé představil v listopadu, když prostřednictvím videokonference promluvil k účastníkům schůzky skupiny zemí G20. Mluvil v něm o stažení ruských jednotek z celého ukrajinského území nebo o zřízení speciálního válečného tribunálu, který by soudil zločiny, jichž se Rusové na Ukrajině dopouštějí. Zelenskyj a šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba se snaží posilovat vztahy s asijskými a africkými zeměmi, aby rozšířili koalici proti Rusku.