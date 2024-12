Zelenskyj apeluje na NATO: Když nás přijmete, válka obratem skončí

Pokud by tato podmínka byla splněna, Ukrajina by pak mohla usilovat o návrat území okupovaných Ruskem diplomatickou cestou. Takový návrh je však zatím čistě teoretický, protože nikdo oficiálně tuto možnost neotevřel. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že žádná nabídka podobného charakteru nebyla Ukrajině dosud učiněna.

Podle Zelenského by NATO muselo nabídnout členství celé zemi, včetně částí momentálně okupovaných Ruskem. Nabídka členství pouze pro části Ukrajiny by podle něj znamenala uznání, že zbylé území patří Rusku. „Nelze pozvat jen část země,“ prohlásil Zelenskyj. „Takové gesto by znamenalo uznání ruské nadvlády nad okupovanými oblastmi.“

Zelenskyj rovněž upozornil, že navrhované příměří bez garancí bezpečnosti je příliš riskantní. Pouze členství v NATO by podle něj mohlo poskytnout potřebné záruky, že se Rusko znovu nepokusí zaútočit. Ukrajinský prezident již dříve vyjádřil naději, že válka by mohla skončit v příštím roce, pokud Ukrajina získá dostatečnou podporu svých spojenců.

Na Západě se údajně diskutuje o takzvaném „západoněmeckém modelu“, podle něhož by členství v NATO mohlo být nabídnuto i rozdělené zemi. Nicméně žádné oficiální návrhy zatím předloženy nebyly.

Mezitím nový americký prezident Donald Trump slibuje ukončit válku do 24 hodin, což však podle jeho blízkých spolupracovníků, jako je zvolený viceprezident JD Vance, pravděpodobně znamená ústupky Ukrajiny, například v podobě vzdání se Donbasu a Krymu. Zelenskyj sám zdůraznil, že Kyjev by preferoval diplomatické ukončení konfliktu a předpokládá, že k dosažení dohody může dojít v roce 2025.

Situace však zůstává velmi komplikovaná. Rusko již v roce 2014 anektovalo Krym a od roku 2022 vede plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Prezident Vladimir Putin stále neprojevil žádné náznaky, že by se vzdal svého cíle kompletně podmanit Ukrajinu. Myšlenka, že by umožnil jakékoli části Ukrajiny vstoupit do NATO, je podle všeho zatím zcela nereálná.

NATO se tak jeví jako nepřístupná cesta pro ukončení války. Rusko mezitím pokračuje v útocích na ukrajinskou infrastrukturu, včetně nedávné masivní ofenzívy na energetické sítě. Moskva tvrdí, že se jedná o odvetu za útoky ukrajinských sil na ruské území pomocí raket dodaných Spojenými státy. Ukrajinci se tak po dvou a půl letech od začátku invaze připravují na další drsnou zimu.