Zelenskyj: Ať už Američané zvolí kohokoliv, Putin ho bude nenávidět. Na summitu žádá o další pomoc

Podle prestižního amerického listu New York Times Zelenskyj připsal americkým raketám zásluhu na zadržení ruského útoku na Charkov, který se udál během posledních měsíců.

Zdůraznil, že pomohlo hlavně povolení tyto rakety použít proti ruskému území. Zároveň požádal o zrušení dalších omezení tak, aby Ukrajina mohla střílet na ruské základny stovky kilometrů ve vnitrozemí Ruské federace. Cílem je údajně ničit letadla, která „střílejí a shazují bomby, jež zabíjejí civilisty a děti“.

Američané už na jeho slova reagovali – prezident Joe Biden slíbil další podporu ve formě systémů protiletecké obrany. Dodávky proběhnou ve spolupráci s Itálií, Rumunskem, Nizozemskem a Německem. Se svými iniciativami se zapojí Kanaďané, Španělé, Norové a Britové.

Biden k iniciativě řekl, že jde o „historický dar pro ukrajinskou protivzdušnou obranu“. „Spojené státy, Německo, Holandsko, Rumunsko a Itálie poskytnou Ukrajině vybavení pro pět dalších strategických systémů protivzdušné obrany,“ prohlásil americký prezident. USA a další členské státy aliance kromě toho předají Kyjevu i desítky jiných taktických systémů protivzdušné obrany společně s příslušnou municí.

Zelenskyj se oproti minulému summitu zklidnil

Oproti loňskému roku Zelenskyj zachoval chladnou hlavu – loni před summitem NATO v litevském Vilniusu kritizoval lídry za neposkytnutí časového plánu pro připojení jeho země k alianci. Pochválil Spojené státy za jejich „včasnou podporu ve válce“ a ohradil se „proti těm, kteří si začali myslet, že je lepší otálet než jednat“. „Amerika se nevyhýbá svým přátelům. Je to Amerika, kdo udržuje svobodu,“ poznamenal pochvalně.

Od summitu NATO očekává silná rozhodnutí. „Je čas vystoupit ze stínu a učinit silná rozhodnutí, která budou fungovat, a nečekat na listopad nebo jiný měsíc,“ uvedl s odkazem na americké prezidentské volby, které se budou konat v listopadu a mohou stát Joe Bidena jeho místo šéfa Bílého domu. Ať už si ale Američané zvolí kohokoli, výsledek podle Zelenského bude stejný. „Putin ho bude nenávidět,“ předpověděl.

Některá svá prohlášení Zelenskyj zveřejnil i na sociální síti X. „Naši lidé dělají, co mohou, s tím, co na Ukrajině máme,“ uvedl s tím, že Ukrajinci dokázali, že čím víc toho mají, tím je pro Putina těžší vést válku. „Myslí si, že by se mu válka a ponížení Ameriky mohlo vyplatit. Pokusil se zlomit svobodné národy. Jeho osobní příběh musí skončit, aby mír vydržel.“

Poznamenal, že „společně s Amerikou může svět dělat správné věci“. „Když budeme všichni jednat, silní a odhodlaní, musí to být naše strategie. Právě teď, s veškerou americkou silou, kterou žádný ‚Putin‘ nemůže odrazit,“ dodal. Amerika je podle něj „příliš velká na malé činy“. „Nečekejte měsíce! Amerika může být velká každý den,“ podotkl.