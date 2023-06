Zelenskyj je ostudou Židů, řekl Putin. Šéf Kremlu je druhý král antisemitismu po Hitlerovi, opáčil ukrajinský prezident

Zelenskyj byl v rozhovoru se serverem BBC dotázán na reakci na prezidenta Putina, který minulý týden na mezinárodní konferenci v Petrohradě řekl, že ukrajinský prezident je ostudou židovského lidu. Zelenskyj ztratil během holokaustu mnoho svých příbuzných, včetně svého dědečka, a podle BBC bylo jasné, že ho tato otázka překvapila.

Zhluboka se nadechl, sklopil hlavu a o několik vteřin později řekl, že si není úplně jistý, jak na otázku odpovědět. "Je to, jako by plně nerozuměl svým slovům. Omlouvám se, ale je to, jako by byl druhým králem antisemitismu po Hitlerovi," odpověděl nakonec. Dodal, že civilizovaný svět by takto nehovořil. "Ale bylo pro mě důležité slyšet reakci světa a jsem vděčný za podporu," doplnil.

Putin podle serveru Ukrajinska pravda na plenárním zasedání během Petrohradského ekonomického fóra (SPIEF) řekl, že "jeho židovští přátelé" nazývají prezidenta Zelenského "hanbou židovského lidu". "Od dětství jsem měl mnoho židovských přátel. Všichni říkají: 'Zelenskyj není Žid, je ostudou židovského národa'," řekl Putin.

Následně prohlásil, že "Rusko má plné právo považovat denacifikaci Ukrajiny za jeden z hlavních cílů". V únoru loňského roku Rusko vyhlásilo "denacifikaci a demilitarizaci" Ukrajiny za hlavní cíle, kterými ospravedlňuje svou invazi na Ukrajinu. Jak ale server upozornil, údajné cíle "speciální vojenské operace", jak Rusko válku nazývá, se v rétorice okupantů opakovaně měnily.

Zelenskyj pro BBC také uznal, že postup na bojišti byl pro Ukrajinu "pomalejší, než bylo žádoucí". "Někteří lidé věří, že je to hollywoodský film a očekávají výsledky. Není," řekl s odkazem na probíhající protiofenzívu.

Ukrajina tvrdí, že při protiofenzívě dosud získala zpět osm vesnic v jižní oblasti Záporoží a Doněcku na východě země. Zelenskyj dodal, protiútok neprobíhá snadno, protože 200 000 čtverečních kilometrů ukrajinského území bylo ruskými silami zaminováno.

"Ať už si někteří budou přát cokoli, včetně pokusů na nás tlačit, při vší úctě, budeme na bojišti postupovat způsobem, který považujeme za nejlepší," dodal Zelenskyj s tím, že "vítězství na bojišti jsou nezbytná" pro ukončení války a Ukrajina by nikdy nejednala s žádným ruským prezidentem, pokud Rusko zůstane na ukrajinském území.

Zelenskyj už dříve uvedl, že Ukrajina neutrpěla žádné územní ztráty v probíhající protiofenzivě. "V některých oblastech naši bojovníci postupují rychleji, v jiných zaujímají své pozice, odolávají útokům okupantů a zesilují útoky," řekl Zelenskyj. "Neztratili jsme žádnou pozici. Jen jsme některé osvobodili," dodal podle médií.

Podle něj bude ukrajinská vlajka opět vlát na všech okupovaných územích na jihu a východě země. Náměstkyně ukrajinské ministryně obrany Hanna Malarová následně uvedla, že "největší rána" ve vojenské kampani Kyjeva teprve přijde.

"Probíhající operace má několik cílů a vojáci tyto úkoly plní. Postupují tak, jak mají, a největší rána teprve přijde," napsala Malárová. Dodala, že ukrajinská armáda se musí připravit na to, že se Rusové svých pozic jen tak nevzdají.

Ukrajině se během protiofenzívy ale údajně podařilo už obsadit desítky kilometrů čtverečních území dosud ovládaného Ruskem. Podle serveru SkyNews to uvedl řekl vysoký vojenský velitel brigádní generál Oleksij Hromov. Informace nelze nijak ověřit.