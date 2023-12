Zelenskyj na poslední chvíli zrušil projev před americkým Senátem

"Zelenskyj to nezvládne... něco se na poslední chvíli stalo," uvedl Schumer podle britského deníku Guardian. Demokratický politik v předchozím průběhu dne řekl, že Senát bude hlasovat o legislativě potřebné pro schválení další vojenské pomoci, kterou však blokují republikáni požadující striktnější imigrační politiku.

Lídr napadené východoevropské země měl k senátorům promluvit prostřednictvím videa během neveřejného jednání komory. Bílý dům v pondělí varoval, že válečné úsilí Kyjeva proti ruské invazi se může zastavit bez další americké vojenské a ekonomické pomoci. Americký prezident Joe Biden proto navrhl balíček v hodnotě 106 miliard dolarů, pomoc z něj měl kromě Ukrajiny čerpat také Izrael.

Zelenskyj minulý týden prohlásil v rozhovoru pro AP, že válka na Ukrajině je v nové fázi. Podotkl také, že je spokojený s tím, že ukrajinská vojska neustupují. "Ale ztrácíme lidi, s tím nejsem spokojen. Nedostali jsme zbraně, jaké jsme chtěli, s tím také nemůžu být spokojen. Zároveň si nemůžu moc stěžovat," pokračoval.

Ukrajinský lídr připustil, že si od protiofenzivy sliboval rychlejší výsledky. "Z této perspektivy, bohužel, jsme nedosáhli vytoužených výsledků," poznamenal s tím, že Ukrajina nedostala od spojenců požadované zbraně. "To ale neznamená, že se máme vzdát. Bojujeme za to, co je naše," připomněl.

Kyjev podle Zelenského apeluje především na Spojené státy americké, aby poskytly výhodné půjčky a licence k výrobě amerických zbraní. "Dejte nám tyto příležitosti a my budeme vyrábět. Ať to zabere času, kolik chce, uděláme to," prohlásil.

Neměnná situace na frontových liniích v poslední době přispívá ke zvýšení tlaku na Ukrajinu, aby jednala s Ruskem o míru. Prezident připustil, že takové hlasy jsou slyšet. "Zatím to necítím," odmítl jakákoliv jednání.