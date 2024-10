Zelenskyj poprvé mluvil s Ficem, který podle něj podceňuje Putina

"Mluvil jsem s ním, ale bylo to mezi námi," řekl Zelenskyj podle TASR a konstatoval, že je to dobře. Ocenil také to, že k pravidelným hovorům dochází na úrovni premiérů. "Musíme pěstovat vztahy mezi našimi zeměmi, to je důležité. Jeho země není ve válce, díkybohu. Přeji jeho lidem mír, a ne to, co Putin opravdu dokáže přinést," uvedl ukrajinský premiér.

Lídr Ruskem napadené země se domnívá, že Fico nechápe, co všechno dokáže ruský prezident způsobit. Slovensko vyzval k podpoře Ukrajiny. "Putin se nezastaví, pokud ho my nezastavíme," vzkázal a poznamenal, že šéf Kremlu je fanouškem války.

Zelenskyj také popsal, že v ruské Kurské oblasti si místní v úvodu ukrajinského vpádu mysleli, že útočí Američané nebo vojáci členských zemí NATO. Byli pak hodně překvapeni, když z úst vojáků zazněla ruština.

"Místní lidé věřili informacím, že je napadlo NATO. Putin vybudoval společnost, kde lidé žijí v dezinformacích, a teď žene mladé lidi na smrt. On bude bránit svět, který vybudoval, a proto bude lepší, pokud se nám ho podaří zastavit," konstatoval ukrajinský prezident.

Zelenskyj rovněž poděkoval Ruttemu a celé alianci za podporu v boji s ruskou agresí a zopakoval, že Ukrajina se jednoho dne stane členem bloku.